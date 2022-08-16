نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الكركم الجبارة لتبييض البشرة للتخلص من اي اسمرار والتصبغات نهائياً من اول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوافر أنواع كثيرة من كريمات التفتيح التي تعمل على تبييض الوجه بشكل سريع فهي تجعلنا نحصل على النتيجة المطلوبة في خلال فترة قصيرة جدا، وأن هذه الكريمات تتوافر في العديد من الأسواق ويكون لها ماركات مختلفة وتباع بأسعار مناسبة ولكن يكون لهذه الكريمات أضرار جانبية تظهر على البشرة بعد إستخدامها ومن ضمن هذه الأضرار هي ظهور الحساسية أو البقع التي تكون باللون الأحمر ويوجد بها أيضا بعض الإلتهابات وهذا يظهر بالتحديد عندما تكون البشرة حساسة مثل البشرة الدهنية، لذلك ينصح بعدم إستخدام هذه الكريمات ومن الأفضل أن نقوم بإستعمال الوصفات الطبيعية والتي تساعد على تبييض الوجه بطريقة سريعة جدا ويكون لها تأثير إيجابي على البشرة نظرا لإحتوائها على مكونات طبيعية مفيدة بالنسبة للوجه ومن أقوى الوصفات التي تساعد على ذلك هي وصفة الكركم فقد تتكون هذه الوصفة من مواد جميعها تكون مناسبة لأي نوع من أنواع البشرة وقد تعطينا النتيجة المرغوب فيها في أسرع وقت ممكن، ومن الممكن أن نستخدم هذه الوصفة في تفتيح بشرة الجسم وكذلك المناطق الحساسة بدون أن تترك بها أي آثار سلبية على الجلد.

خلطة الكركم لتبييض الوجه

مكونات

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة الكركم لتبييض الوجه

نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم وملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار وقومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعض بطريقة جيدة ونضع هذه الخلطة علي البشرة.

ونترك الخلطة عليها لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسل الوجه بإستخدام الماء البارد.

بخلاف ذلك ، هذه الوصفة بسيطة ولا تتطلب أي تكلفة أو مجهود في التحضير ، وصفة الكركم تبرز من بين العديد من الوصفات الطبيعية لفوائدها حيث أنها تزيل الرؤوس السوداء ، وتزيل الهالات السوداء ، وتزيل جميع البقع السوداء ، والكلف ، والتصبغ وأكثر من ذلك. الآن يمكن للكركم تفتيح البشرة اليكي الان تبييض البشرة من الاسمرار بمكونات بسيطة.