بكوب من السميد اصنعي كيكة الرواني الهشة اللذيذة بطريقة مضمونة ومكونات بسيطة

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عمر شويل - جدة تحرص كل ربة منزل على تقديم أنواع مختلفة من الحلوى لأسرتها، حيث توجد بعض الحلوى الشرقية التى يعشقها البعض ومنها البسبوسه والجلاش و كيكة الرواني، وتعد كيكة الرواني من الحلوى الشهيرة في الوطن العربي وبلاد الشام ومصر، وتحضر الرواني بنكهات مختلفة وعديدة وهذا سوف ما نتحدث عنه في هذا المقال وهو تحضير كيكة الرواني الشهيرة بكل تفاصيلها. طريقة عمل كيكة الرواني المكونات:- كوب من دقيق السميد.

كوب من السكر الناعم.

كوب من الدقيق الأبيض.

٥ بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كيس بيكنج بودر.

فانيليا.

جوز هند للتزيين. طريقة تحضير القطر:- كوب ونصف من السكر.

٢ كوب من الماء.

فانيليا. طريقة التحضير:- نقوم بإحضار بولة ونضع بها الدقيق الابيض والسميد مع السكر والبيكنج بودر ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يختلطوا سويا.

نضيف عليهم البيض والفانيليا ونقوم بخفهم حتى تتجانس كل المكونات مع بعض تماماً.

نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنها بمادة دهنية ونقوم بسكب خليط كيكة الرواني عليها.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ ثم نقوم بإدخال الصينية الى الفرن ونتركها حتى تنضج لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبي.

نقوم بتحضير القطر بتحضير وعاء معدني ويوضع بع الماء والسكر والفانيليا ونتركه على النار حتى الغليان.

يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماماً.

بعد خروج كيكة الرواني من الفرن نقوم بسكب القطر البارد على الروانى.

نقوم بتزيين كيكة الرواني بجوز الهند حتى تقدم بمذاق لذيذ.

تقطع الى قطع مربعة صغيرة أو مثلثة وتقدم باردة مع الشاي أو الحليب الساخن. طريقة اخرى لتحضير كيكة الروانى المكونات:- كوب من دقيق السميد.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب زبادي.

نصف كوب من السكر.

كوب الا ربع زيت ذرة.

فانيلا.

كيس بيكنج بودر.

ملعقة من الخل.

رشة ملح.

ربع كوب من جوز الهند الناعم. طريقة التحضير:- نقوم بإحضار وعاء ونضيف به السكر مع زيت الذرة ونقلب حتى ذوبان السكر.

نضيف الزبادي والخل والفانيلا ورشة الملح ونقلب جيدا حتى تختلط المكونات جيداً.

نضيف السميد والدقيق الأبيض والبيكنج بودر ونستمر في التقليب حتى تختلط كل المكونات تماماً.

نقوم بإحضار صينية الخبز او قالب الكيك على شكل وردة ونقوم بدهنها بمادة دهنية و نسكب عليها مقدار كيكة الروانى.

ندخلها على فرن ساخن مسبقاً ونتركها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.

بعد خروجها من الفرن نقوم بسكب القطر عليها ونتركها حتى تهدأ وتزين بجوز الهند وتقطع وتقدم.

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