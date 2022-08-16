نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مضمونة لعمل الوافل في المنزل مثل الجاهز بمقادير اقتصادية وطعم هش ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الوافل هو من احلى واشهى انواع الحلويات ويقبل عليه الكثير من الاشخاص سواء الكبار او الصغار وهي من اصناف الحلويات التي يرجع اصلها الي المطبخ الاوربي و المطبخ البلجيكي ولكنها انتشرت بصورة كبيرة في مصر، ويمكن تحضير الوافل بعدة مذاقات مختلف بإضافة بعض الاطعمة عليها مثل المرابي والشيكولاته والكراميل وغيرهم من الأطعمة المختلفة، كما يمكن تحضيرها في المنزل بشكل سهل وسريع. طريقة عمل الوافل في البيت المقادير إحضار ثلاث حبات من البيض.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتين من البيكينج بودر.

ربع كوب من الزبدة الطرية.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

رشة صغيرة من ملح الطعام. طريقة التحضير نضع ثلاث حبات من البيض في الخلاط الكهربائي ونقوم بخفقه بشكل جيد ثم نضيف إليه كوب ونصف من الحليب السائل بشكل تدريجي ونستمر في الخفق المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من السكر الأبيض ويمكن زيادة كمية السكر علي حسب الرغبة ونضع عليهم ربع كوب من الزبدة ونستمر في الخفق مرة اخري حتي نلاحظ ان القوام تصبح كريمي وهش.

نأتي بوعاء آخر ثم نضع به كوب ونصف من الدقيق الابيض ونضيف عليه ملعقتين كبيرتين من البيكنج باودر وملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا ونقلبهم مع بعض ثم نضيف المكونات الجافة علي المكونات السائلة و ندمجهم جيدا باستخدام المضرب اليدوي حتى تصبح ذات قوام لين و متجانس مع بعضه.

نحضر ماكينة الوافل ونضع عليها كمية قليلة من الزبدة حتي لا تلتصق عجينة الوافل بالماكينة ونبدا وضع العجينة علي الماكينة ونفردها ثم نتركها لمدة خمس دقائق.

وبعد ذلك نخرج الوافل من الماكينة ببطئ حتى لا يتم تكسيرها.

نحضر طبق واسع ونضع الوافل ونقوم بتزينها باضافة العسل مع صلصة الشوكولاتة أو وضع صلصة الفراولة حتى تعطي لها مذاق خاص.

كما يمكن تزيين الوافل باستخدام اي نوع من المربات أو تزيينها باستخدام القشطة والعسل والفراولة والكراميل وهو من أكثر المذاقات التي يعشقها جميع الاطفال.

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