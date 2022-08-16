نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فكرة جبارة” ضاع عمرك بتعملي المحشي غلط دلوقتي لو قدامك 20 كيلو بتنجان هتقوريهم في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة محشى الباذنجان من الاكلات المحببة لدى الكثير من الناس ولكن ربات البيوت يواجهون مشكلة مع تقويرة لأنه يحتاج الى الكثير من الوقت والمجهود وخاصة إذا كنتي تحضري كمية كبيرة للعزومات ولكن في هذا المقال سنعرض لكي طريقة تقوير الباذنجان بدون مقوار. طريقة عمل محشى الباذنجان بدون مقوار: مقادير عمل محشى الباذنجان: اثنان كيلو باذنجان.

كيلو ارز.

ثلاث بصلات كبيرة مفرومه.

أربع اكواب عصير طماطم.

أربع اكواب مرقة وملح.

حزمتان من الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء.

اثنان ملعقة صلصة طماطم واثنان ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة لكل من الفلفل الاسود والبهارات والكمون والكزبرة.

ملعقة صغيرة نعناع جاف. طريقة تحضير محشى الباذنجان: نحضر وعاء على نار متوسطة ونضيف الزيت ثم البصل ونقلبه حتى يذبل ونضيف صلصة الطماطم وعصير الطماطم ونقلب.

نتركها حتى تغلى ثم نضيف مكعب المرقة ونقلب لمدة خمس دقائق.

في وعاء كبير نضع الارز المغسول والمصفى والكزبرة والشبت والبقدونس والصلصة والنعناع والقرفة والبهارات والفلفل الاسود ونقلب جيدا.

على الجانب الاخر نحضر الباذنجان المغسول ونقوم بتطريته جيدا حيث يتم الضغط على الباذنجان حتى يصبح طرى عند تقوير الباذنجان بدون مقوار لا ننزع الاوراق الخضراء الناشفة التي توجد على راس الباذنجان.

نقوم بالضغط على قوام الباذنجان باليد من جميع الجوانب حتى تصبح لينة نفصل الجلد عن البذور من جميع الاتجاهات عن طريق الضغط والفرك بأصابع اليد.

الان نحرك السكين على حدود الجلد من ناحية راس الاوراق الخضراء الى ان نصل لنقطة البداية ثم نضع السكين جانبا ونضغط قليلا عند كعب الباذنجان الى اعلى وسوف يخرج البذر على شكل قطعة واحدة بدون تفتيت نخرج البذور وبذلك يصبح جاهز للحشو بعد غسلة بالماء البارد.

بعد ذلك نحشى الباذنجان بالأرز ونترك مقدار عقلة أصبع حتى نسمح للأرز بالتمدد اثناء التسوية.

نرص الباذنجان في وعاء ونقوم بصب مرقة الدجاج او اللحم حتى يصل الى نتصف الباذنجان ثم نغطى القدر ونتركه على نار متوسطة حتى يغلى المرقة ونقوم بتهدئة النار ونتركه لمدة ستون دقيقة او حتى تمام النضج.

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