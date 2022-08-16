نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض ونعومة ماسك لتقشير البشرة الدهنية لبياض ملحوظ وبشرة ناعمة بمكونات طبيعية موجودة في منزلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من الأشخاص وخاصة النساء الذين يعانون من البشرة الدهنية حيث تعد هي من أكثر أنواع البشرة التي يكون بها العديد من المشكلات المتنوعة، حيث ينتج عنها إفراز الدهون التي قد تكون مسببة لكثير من ظهور بعض المشكلات مثل الحبوب بشكل كبير بها كما تترك بعض الآثار في البشرة، ويلجاون الى استخدام ماسك لتقشير البشرة الدهنية.

ماسك لتقشير البشرة الدهنية

وصفة السكر لتقشير البشرة الدهنية

يعتبر ماسك السكر هو من أفضل المكونات الطبيعية التي تعمل علي تقشير البشرة بصورة فعالة وطبيعية، حيث يعمل على إزالة البقع المكونة في البشرة نتيجة حدوث الكلف او أثار الحبوب التي تتركها عليها وتجعلها بشرة نضرة ونقية خالية من اي عيوب، ويمكن اضافة بعض المكونات الطبيعية على الماسك حتى تعمل بشكل أكثر فاعلية ونقوم بتحضير ماسك السكر فيما يلي:

المقادير

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

اضافة ملعقة صغيرة من أي نوع من انواع الزيوت مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.

إحضار عبوة زجاجية فارغة.

طريقة التحضير