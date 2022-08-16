نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر مفعول كريم نيفيا الجبار لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد لن تصدقى النتيجة الرهيبة تنعيم وفرد وتطويل فى دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر مفعول كريم نيفيا الجبار لفرد وتنعيم الشعر الخشن، هدف كل امرأة وفتاة هو الحصول على شعر حيوي وجميل وطويل، ومن أجل ذلك تلجأ لاستخدام العديد من مستحضرات التجميل والعناية بالشعر وأيضًا الحلول المؤقتة مثل فرد الشعر بالمكواة والسيشوار وغيرها من الطرق غير الصحية على الإطلاق فقد تسبب أضرار كبيرة للشعر على المدى البعيد وتسبب في تساقطه، كما يلجأ البعض للفرد بواسطة البروتين والكيراتين لكن أيضًا تكون النتيجة مؤقتة مهما استمرت لشهور لكن بمجرد طول الشعر وإنبات الجديد سيكون في حالة سيئة و مجهد وغير صحي للغاية، لذلك أتينا إليكِ بطريقة صحية لا تؤثر بالسلب على شعرك فقط إتبعي الوصفة التالية.

سر مفعول كريم نيفيا الجبار لفرد وتنعيم الشعر الخشن

من قديم الزمن ونحن نستخدم كريم نيفيا لترطيب البشرة والوجة لكن الجديد اليوم هو اثبات فاعلية كريم نيفيا مع بعض المكونات الاخرى في فرد الشعر المجعد، فلن يكلفك الكثير من الاموال مثل البروتين والكيراتين فقط ستنفقين بضعه جنيهات وتحصلين على نتيجه لا تقدر بثمن، فقط إحضري المكونات الآتية حتى تحصلين على كيراتين آمن على شعرك.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من كريم نيفيا ويجب التأكد من أنه الأصلي.

ملعقة صغيرة من الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة دقيق لترابط المكونات.

خطوات تحضير وصفة كيراتين كريم نيفيا والاستخدام