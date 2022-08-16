أخلطي القهوة والنشا وضعيهم على شعرك الخشن أقوي من الكيراتين تنعيم وفرد خيالي في ساعه واحده

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عمر شويل - جدة يُعد الشعر المجعد مختلفًا عن أي نوع آخر من أنواع الشعر، فهو يحتاج إلى عناية أكبر، ومستوى أعلى من الترطيب، لكن استخدام مواد فرد الشعر الكيميائية، مثل الكيراتين، تسبب ضررًا كبيرًا للشعر وتساعد على التساقط والتلف، بينما استخدام مواد طبيعية، مثل النشا والقهوة، يحقق النتائج المطلوبة في فرد الشعر، وفي نفس الوقت يحافظ على الشعر ولا يسبب له أي أضرار، فتعرفي من خلال مقالنا على طريقة عمل قناع القهوة والنشا لفرد الشعر الخشن، وفوائده للشعر.

فوائد القهوة للشعر

تتميز القهوة بمجموعة كبيرة من الفوائد للشعر، والتي من أبرزها ما يلي:

تعمل على تحفيز جذور الشعر على النمو، وتقوية بصيلاته.

تساعد على تنعيم ملمس الشعر، وتعزز نموه.

تمنع تساقط الشعر، وتساعد على إنبات الفراغات.

تساعد على فك تشابك خصلات الشعر المجعد، ومن ثم يصبح سهل التصفيف وناعم.

تعمل كمقشر لفروة الرأس، وتعالج القشرة، وتساعد على إزالة الجلد المسا المتراكمة عليها.

تعزز صحة فروة الرأس وتحافظ على سلامتها من الأمراض الجلدية التي تهددها.

تنشط الدورة الدموية في فروة الرأس؛ مما يحسن صحة الشعر ومظهره وحيويته.

تعزز لون الشعر، وتؤخر ظهور الشيب، وتصبغ الشعر الأبيض.

تكسب الشعر لمعان ومظهر صحي جميل وجذاب، وتعدي بصيلات الشعر.

فوائد النشا للشعر

تتميز النشا أيضًا بامتلاكها العديد من الفوائد للشعر، ويمكن إيجاز بعض هذه الفوائد فيما يلي:

تعمل النشا على تنعيم الشعر الخشن، وفرز الشعر المجعد.

تساعد على ترطيب الشعر، وتزيده مرونة.

تعالج الشعر المتقصف والهايش، وتساعد على تمليسه.

قناع القهوة مع النشا للشعر

تعتبر القهوة والنشا من المواد الطبيعية الآمنة على الشعر، والتي تعمل على فرده وتنعيمه، وتعزز جمال مظهره ولمعانه، وتغنيه عن استخدام أي مواد كيميائية تضر به، ويمكن إعداد قناع القهوة والنشا للشعر، كالتالي:

المكونات

مقدار نصف كوب من النشا.

فنجان من حبوب القهوة المطحونة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت زيتون.

الطريقة