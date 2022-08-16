نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انسي البوتكس وتكاليفه… القهوة مكون جبار هتعالج الهالات وهتقبض المسام وتخلى وشك ينور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد القهوة من أشهر المواد الأساسية المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة؛ وذلك لاحتوائها على العديد من العناصر شديدة الفائدة للبشرة، ومنها: مضادات الأكسدة، والتي تعمل على مكافحة الجذور الحرة، والحد من خطورة الإصابة بسرطان الجلد، بالإضافة لكونها تعمل على التخلص من الخلايا الميتة، وشد البشرة للقضاء على تجاعيد الوجه المزعجة، وسوف نستعرض في هذا المقال كيفية عمل قناع من القهوة للاستفادة من فوائدها العديدة للبشرة.

قناع القهوة والعسل الهالات السوداء

يمكن إعداد قناع للبشرة من القهوة والعسل، حيث يعمل هذا القناع على علاج الهالات السوداء تحت العينين، وإزالة الانتفاخات، وذلك كما يلي:

المكونات

ربع كوب من العسل الأبيض.

4 ملاعق كبيرة من مسحوق حبوب القهوة المطحونة أو نصف كوب من القهوة السائلة.

الطريقة والتطبيق

قومي بخلط القهوة مع العسل، في وعاء مناسب، مع التقليب جيدًا حتى يمتزجان تمامًا وتتكون لديك عجينة متجانسة.

أزيلي بقايا المكياج على بشرتك باستخدام مزيل مستحضرات التجميل، واغسلي البشرة، ثم جففيها بلطف باستخدام منشفة قطنية ناعمة.

استخدمي فرشاة مكياج أو أطراف أصابعك في فرد الخليط على منطقة أسفل العينين؛ لعلاج الانتفاخات والهالات السوداء.

تجنبي ملامسة الخليط العينين بصورة مباشرة وفي حال حدث ذلك؛ قومي بغسل العينين بالماء فورًا.

اتركي القناع على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسلها جيدًا باستخدام الماء البارد.

كرري استخدام هذا الخليط مزاين أسبوعيًا، وواظبي على استخدامه دائمًا لعلاج الهالات السوداء حول العينين، ومع تكونها مجددًا.

قناع القهوة وبيكربونات الصوديوم لعلاج تجاعيد البشرة

يعتبر قناع القهوة مع بيكربونات الصوديوم مناسبًا لأصحاب البشرة الدهنية، والبشرة التي تتكون بها الرؤوس السوداء بسهولة، حيث يعمل بيكربونات الصوديوم على التنظيف العميق للبشرة، والتخلص من الدهون التي تسد المسامات، كما تساعد القهوة على تقشير البشرة، وترطيبها، وعلاج العديد من مشاكلها، ويتم إعداد القناع كالتالي:

المكونات

مقدار 10 جرامات من حبوب البن المطحونة.

10 جرامات من بيكربونات الصوديوم.

بالإضافة إلى 50 جرام من العسل الأبيض الطبيعي.

بالإضافة إلى 50 جرام من العسل الأبيض الطبيعي. 20 جرام سكر خشن.

الطريقة