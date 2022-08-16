نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة عجيبة طبقيها قبل النوم على وجهك وستنبهري وتبهري من حولك بجمال بشرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج المرأة بين الحين والآخر إلى تنظيف بشرتها وإعادة نضارتها وحيويتها مرة أخرى، لذلك تحتاج إلى استخدام مواد طبيعية تساعد في إزالة الجلد الميت، كما أن البشرة تتعرض لبعض التصبغات مما يجعل لون البشرة أغمق من لونها الطبيعي، لذلك تعد النشا من أقوى المواد الطبيعية التي تساعد في توحيد لون البشرة وتفتحها لذلك سنذكر لكم أكثر من وصفة للعناية بالبشرة وتفتيحها وإعادة نضارتها مرة أخرى. وصفة عجيبة طبقيها قبل النوم على وجهك (وصفة النشا والزبادي لتفتيح البشرة) المكونات: ملعقة واحدة من النشا.

عصير ليمون.

ملعقتان من الزبادي. طريقة التحضير والاستخدام: يلزم إحضار ملعقة كبيرة من النشا مع ثلاثة ملاعق من عصير الليمون بالإضافة إلى معلقتين كبيرتين من الزبادي.

ثم قومي بخلط المكونات السابقة معاً، ثم توضع على البشرة لمدة نصف ساعة.

تشطف البشرة جيداً بالماء الدافئ ثم تكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع حتى تحصل على نتيجة إيجابية. (وصفة النشا والبطاطس لتفتيح البشرة) المكونات: ملعقة من النشا.

نلعقة من الحليب.

بطاطس مهروسة. طريقة التحضير والاستخدام: قم بإحضار ملعقة صغيرة من النشا وملعقة صغيرة من الحليب البودر مع حبة بطاطس.

يتم خلط هذه المكونات معاً ثم توضع على الوجه والرقبة وتترك لمدة ثلث ساعة حتى يتم تجفيف القناع على البشرة.

يغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم يوضع ماء الورد على البشرة مباشرة حتى يتم إغلاق المسام.

وفي حالة إذا كانت البشرة دهنية يتم إضافة قطرتين من عصير الليمون.

ويكرر هذا الخليط على البشرة أربع مرات في الأسبوع وسوف تحصلين على نتيجة مبهرة وتفتيح ملحوظ في البشرة. فوائد النشا لتفتيح البشرة هناك الكثير من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام النشا للبشرة بمختلف أنواعها، والتي من أهمها: أولا: يخفف من حساسية البشرة والتهيج الناتج من التعرض لأشعة الشمس لوقت طويل.

ثانيا: التحكم في دهون البشرة من خلال استخدامها فوق الميك آب كبودرة.

ثالثا: تعالج الطفح الجلدي حيث تمنح الإغاثة الفورية للتخلص من أعراض واحمرار الجلد لاحتوائها على خصائص مخففة للطفح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة عجيبة طبقيها قبل النوم على وجهك وستنبهري وتبهري من حولك بجمال بشرتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.