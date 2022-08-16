نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التبييض… النشا والقرنفل خلطة مفعولها سحري لتبييض البشرة والجسم كله والتخلص من البقع والتصبغات نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك إعداد القناع السحري من القرنفل والنشا لتفتيح البشرة من المرة الأولى، ويمكن تطبيق هذا القناع على بشرة الوجه والرقبة، وكذلك اليدين، وتًعد هذه الوصفة من الوصفات الشهيرة للتفتيح في الدول العربية، والتي انتشرت بصورة كبيرة مؤخرًا، ويحتوي قناع القرنفل والنشا على عدد من الفيتامينات المفيدة للبشرة، والتي تمنحها نضارة وإشراق، وسوف نوضح مكونات قناع القرنفل والنشا وطريقة تحضيره واستخدامه للحصول على أفضل النتائج في أسرع وقت.

قناع القرنفل والنشا لتفتيح البشرة

تُعد طريقة استخدام قناع القرنفل والنشا، من الطرق المضمون في علاج الاسمرار، وتفتيح لون البشرة، بطريقة طبيعية آمنة، فيما يلي سوف نستعرض طريقة تحضير القناع، والمكونات اللازمة لذلك بالتفصيل.

المكونات

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ربع كوب من نشا الذرة.

ملعقتان من الزبادي.

بضع قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير

ضعي القرنفل مع النشا في وعاء نظيف جاف وعميق.

ثم قومي بإضافة الزبادي وماء الورد إلى الخليط، مع التقليب الجيد لمزج المكونات جيدًا.

كيفية الاستعمال

اغسلي البشرة جيدًا لإزالة الأتربة والغبار، وأثار أي مستحضرات تجميلية أخرى. ثم طبقي الخليط على الوجه ومنطقة الرقبة، من خلال وضع طبقة رقيقة منه.

اتركي الخليط على الجلد لمدة نصف ساعة أو أقل ثم قومي بشطف الجلد بالماء الفاتر. كرري الوصفة مرة كل أسبوع، واستمري عليها لعدة أشهر؛ حتى تحصلي على النتائج المرجوة.

فوائد القرنفل والنشا للبشرة

يحقق كل من القرنفل والنشا العديد من الفوائد للبشرة؛ لذا يتم استخدام كل منهما في العديد من أقنعة ووصفات العناية بالبشرة، ومن أهم الفؤاد التي يحققها قناع القرنفل والنشا للبشرة، ما يلي:

التخلص من التصبغ وعلاج البقع الغامقة، وتوحيد لون البشرة.

تفتيح لون الجلد بمجرد تطبيق الوصفة لأول مرة، ومضاعفة النتائج مع استمرارية استخدامها.

ترطيب طبيعي للجلد وبشرة الوجه، وعلاج لأغلب مشاكل البشرة بدون أي أثار جانبية ضارة للجلد.

نصائح لنجاح استخدام وصفة النشا والقرنفل للبشرة

هناك العديد من الخطوات الضرورية، والتي لا بد من اتباعها، عند استخدام قناع النشا والقرنفل للبشرة؛ وذلك لضمان تحقيق أفضل النتائج، وهذه الخطوات كالآتي: