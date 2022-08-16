نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر ياباني لتفتيح البشرة بحبة واحدة من البطاطس ستتخلصي من علامات الحبوب والتهابات البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تريدين التخلص من التهابات البشرة وآثار الحبوب المزعجة والحصول على بشرة صافية وخالية تماما من المشاكل فسوف نقدم لكي سيدتي وصفوة جهنمية بحبة بطاطس واحدة وسوف تحصلين على بشرة رائعة تشبه بشرة اليابانيات، وهي من الوصفات الطبيعية المجربة التي تمتلك فاعلية كبيرة في التخلص من جميع مشاكل البشرة وتعمل على ترطيبها ومنحها النضارة فلن تحتاجي إلى زيارة مراكز التجميل مرة أخرى.

سر ياباني لتفتيح البشرة

تتميز البطاطس باحتوائها على كمية كبيرة من الفيتامينات الهامة لصحة البشرة، حيث تحتوي على فيتامين سي وفيتامين بي الذي يحمي البشرة من إصابتها بالتجاعيد ويمكن تحضير قناع البطاطس عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

المكونات:

حبة من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون البكر ويمكن استبداله بزيت اللوز الحلو.

ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

طريقة تحضير الوصفة:

في البداية قومي بغسل حبة البطاطس جيدا لإزالة الأتربة العالقة بها.

ثم قومي بسلقها إلى أن تمام النضج ولكن دون نزع القشرة الخارجية وذلك لمنع فقد أي من عناصرها الغذائية أثناء السلق.

بعد نضجها قومي بتقشيرها ثم اهرسيها جدية وهي ساخنة حتى تحصلي على معجون بطاطس.

أضيفي بعد ذلك إليها زيت الزيتون، وأضيفي إليها مقدار الحليب.

امزجي المكونات جيدا حتى تحصلين على عجينة متجانسة المكونات.

طريقة الاستخدام:

قومي بغسل الوجه جيدا بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك.

قومي بأخذ جزء من الخليط ووزعيه برفق على الوجه والرقبة.

اتركي الخليط على الوجه لمدة عشرون دقيقة.

بعد انتهاء المدة المحددة قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر.

للحصول على أفضل النتائج كرري هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع سوف تحصلين على بشرة تشبه بشرة اليابانيات.

فوائد ماسك البطاطس للبشرة

يقدم ماسك البطاطس للبشرة العديد من الفوائد والتي من أبرزها ما يلي: