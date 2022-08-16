نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفعوله كالسحر.. كـريم من الصيدلية هيحول شعرك وشعر بنتك 180 درجه من خشن ومجعد لحرير ناعم وانسيابي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك تحضير أفضل كريمات طبيعية لفرد الشعر في المنزل بدون عمل البروتين أو الكيراتين للشعر الخشن والمجعّد، فالفتيات تحب أن يبدو مظهرها أنيق ولطيف والشعر الناعم الانسيابي يعمل على جعل مظهرها يبدو ألطف وأكثر أنوثة، ويمكنك معالجة الشعر الخشن بوصفات طبيعية تغذي الشعر وتنّعم البصيلة نفسها وتقضي على التجعيدات التي بها مما يجعل شعرك أنعم من الحرير بالإضافة إلى بعض الفوائد الأخرى التي تنتج من الكريم للشعر والنتائج يظهر مفعولها بعد وقت قصير من الاستخدام. طريقة تحضير كريمات طبيعية لفرد الشعر الخشن المكونات المطلوبة:-

علبة كريم بانثينول صغيرة.

ملعقتان صغيرتان من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الجلسرين الطبيعي.

زيت أفوكادو وزيت الأرجان والجوجوبا والريحان. خطوات وطريقة تحضير وصفة البانثينول لفرد الشعر:- قومي بتذويب زبدة الشيا داخل حمام مائي ثم قومي بخلط كل المكونات معها وهي ساخنة حتى تذوب في بعضها البعض وتصبح متجانسة تمامًا.

صففي شعرك وهو جاف ثم قومي بفرد الخليط عليه ودلكي فروة رأسك به واستمري بالفرد حتى أطراف الشعر وبعدها لفي شعرك ثم قومي بتغطيته بغطاء بلاستيكي.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين على الأقل وبعدها اغسليه جيدًا بماء فاتر وبلسم مناسب لنوع شعرك ثم قومي بتركه حتى يجف وبعدها قومي بترطيبه.

استخدمي الكريم مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع ويفضل قبل الاستحمام واستمري عليه شهرين كاملين. وصفة النشا والجيلاتين لفرد الشعر المكوّنات المطلوبة:- كوبان صغيران من الحليب.

أربع ملاعق صغيرة من بودرة الجيلاتين وزيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

عسل نحل أبيض طبيعي. طريقة تحضير وصفة الجيلاتين والنشا لفرد الشعر:- قومي بوضع الحيب على النار الهادئة حتى يسخن قليلًا وبعدها أضيفي كل المكونات معه حتى يختلط ويتجانس تمامًا.

اغسلي شعرك ثم قومي بتطبيق الخليط عليه ودلكي فروة رأسك به جيدًا حتى يتغلغل إلى داخل الشعر ثم افرديه على شعرك كاملًا.

صففي شعرك واتركي الخليط عليه لمدة لا تقل عن ساعة ثم قومي بشطفه وتجفيفه ثم ترطيبه بأي زيت أو كريم مرطب.

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