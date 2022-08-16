انت الان تتابع خبر منها الفاكهة والمكسرات…10 أطعمة يمكنك تناولها بكثرة دون زيادة الوزن.. والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- يعتبر فقدان الوزن أمرًا مهمًا وصعبًا للغاية بالنسبة لـ التباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا

“نحن في مكان أقوى اليوم كدولة ، مع المزيد من الأدوات – مثل اللقاحات والمعززات والعلاجات – لحماية أنفسنا ومجتمعاتنا من المرض الشديد لفيروس كورونا” ، قالت غريتا ماسيتي ، الباحثة التي كتبت التوجيه الجديد ، كتب في بيان صحفي CDC.

وتابعت: “لدينا أيضًا فهم أفضل لكيفية حماية الناس من التعرض للفيروس ، مثل ارتداء أقنعة عالية الجودة والاختبار وتحسين التهوية.

“مع استمرار انتقال الفيروس التاجي ، فإن التركيز الحالي على الحد من الأمراض ذات الأهمية الطبية والوفاة وإجهاد نظام الرعاية الصحية هي أهداف مناسبة وقابلة للتحقيق تدعمه الكثيرين ، بالانغماس في تمارين مختلفة ، وتجربة الأنظمة الغذائية ، وحتى الاستغناء عن بعض الأطعمة هي القواعد عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، ولكن هل تعلم أنه يمكنك القيام بذلك حتى أثناء تناول الطعام الصحي؟

بحسب الموقع “هيلث لاين دعنا نلقي نظرة على الأطعمة التي يمكنك تناولها بكثرة دون الشعور بالذنب:

-الفاكهة الموسمية

دائمًا ما تمتلئ أي فاكهة في الموسم بالعناصر الغذائية التي تساعد على تنشيط وتجديد وتغذية الجسم ، ويمكن أيضًا إقران الفواكه الطازجة مع بعض الجبن أو الحبوب الكاملة لملء جسمك..

-الحمص يعتبر الحمص مركزًا قويًا للبروتينات ولذيذ للغاية أيضًا، ما عليك سوى تحميصها بقليل من الملح والفلفل وتناولها طوال اليوم كلما شعرت بالجوع.

-الفشار إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة منخفضة السعرات وخالية من الجلوتين والتي يمكن أن تقضي أيضًا على الرغبة الشديدة في تناول الطعام دون الخوف من زيادة الوزن، فتناول الفشار محلي الصنع، وليس العبوات.

-الأفوكادو على الرغم من أنها موسمية وليس لها أي طعم خاص بها، يمكن تحضير الأفوكادو مع البصل والطماطم وعصير الليمون لعمل صلصات لذيذة.

-زبدة الفول السوداني توفر الطاقة لأن زبدة الفول السوداني مليئة بالكثير من البروتينات.

-طحينة

هذا الطبق الغريب هو وجبة خفيفة محلية الصنع لأنه مذاق رائع مع الوجبات الخفيفة اللذيذة ، المصنوع من الحمص والمليء بالبروتين.

-المكسرات والبذور

المكسرات مليئة بالدهون والبروتينات الصحية ويمكن أن تساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول استمتع بالجوز أو اللوز أو الفول السوداني أو الفستق لشعور أكثر امتلاءً وجسمًا نشطًا.

-الشوفان

تحتوي نخالة الشوفان على الكربوهيدرات التي تساعدك على الشعور بالشبع دون زيادة مستويات السكر في الدم ، فقط أضف بعض الحليب قليل الدسم والفاكهة وأكل قلبك..

-زبادي

الزبادي هو وجبة خفيفة وخالية من السعرات الحرارية وخفيفة