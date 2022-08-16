نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية لعمل كريم الكولاجين لتفتيح الاماكن الداكنه بماسكات فعالة وطبيعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة الكثير من النساء ترغب باستمرار في تفتيح الاماكن الداكنة التي توجد في الجسم، لكنهم لا يعرفون طرق فعالة وآمنة بنفس الوقت، لهذا يقمن باللجوء إلى مستحضرات التجميل التي تشتمل على كيماويات، وبالتالي تكون ضارة، لكن في الحقيقة أن هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تقوم بتفتيح الاماكن الداكنة في الجسم، ومن بين هذه الوصفات مثلاً وصفة الكولاجين، كما أنه من المعروف أن مشكلة الاماكن الداكنة من أبرز المشكلات وأكثرها التي تعاني منها أغلب النساء، والكولاجين له فوائد عدة للغاية فمن الممكن أن تقم الأحماض الأمينية التي توجد به بالمساعدة على الحد من ظهور الندوب التي تنتج عن حب الشباب، وكذلك البقع الداكنة، إذ أنها تقوم بتعزيز صحة أنسجة البشرة، وذلك يقم بالمساهمة في تعزيز قدرة البشرة على أن تصلح نفسها ومن ثم تسريع شفائها، لهذا فسوف نتعرف معاً على وصفة سحرية لتحضير وصنع كريم الكولاجين الذي يعمل على تفتيح الاماكن الداكنة في الجسم.
مكونات وصفة كريم الكولاجين
تعتبر وصفة الكولاجين لتفتيح الاماكن الداكنة من بين أفضل الطرق والوصفات التي من الممكن من خلالها معالجة هذه الأماكن الداكنة بالجسم.
- فيتامين ه “ملعقة واحدة صغيرة”.
- عسل نحل “ملعقة واحدة صغيرة”.
- 5 جرام زيت جيرانيوم.
- خمس قطرات من زيت الورد.
- زيت جوز الهند “ملعقة واحدة فقط صغيرة”.
طريقة تحضير وصفة كريم الكولاجين
- في البداية قومي بإحضار وعاء ومن ثم قومي بوضع كلاً من زيت جوز الهند وكذلك عسل النحل به ومن ثم عليهم على النار.
- بعد ذلك تأكدي من أن العسل قد صار مذاب بصورة جيدة في الزيت، ومن ثم تابعي التقليب بشكل جيد وبعدها ضعي باقي المقادير الأخرى.
- قومي بوضع الخليط على النار حتى مرور ما يقرب من حوالي خمس دقائق فأكثر.
- بعد لك اتركي المزيج إلى أن يهدأ، ومن ثم قومي باستخدامه من خلال أخذ كمية منه وضعيها على المكان الذي ترغبين في وضعه به.
- بعدها قومي بدهن الكريم بصورة دائرية على المكان الذي ترغبين في تفتيحه.
- اتركي الكريم على المكان حتى يجف.
- في النهاية قومي بغسل المكان بشكل جيد بواسطة الماء الفاتر وقومي بتكرار تلك الطريقة حتى ثلاث مرات أسبوعياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة سحرية لعمل كريم الكولاجين لتفتيح الاماكن الداكنه بماسكات فعالة وطبيعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.