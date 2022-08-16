نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية لعمل كريم الكولاجين لتفتيح الاماكن الداكنه بماسكات فعالة وطبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من النساء ترغب باستمرار في تفتيح الاماكن الداكنة التي توجد في الجسم، لكنهم لا يعرفون طرق فعالة وآمنة بنفس الوقت، لهذا يقمن باللجوء إلى مستحضرات التجميل التي تشتمل على كيماويات، وبالتالي تكون ضارة، لكن في الحقيقة أن هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تقوم بتفتيح الاماكن الداكنة في الجسم، ومن بين هذه الوصفات مثلاً وصفة الكولاجين، كما أنه من المعروف أن مشكلة الاماكن الداكنة من أبرز المشكلات وأكثرها التي تعاني منها أغلب النساء، والكولاجين له فوائد عدة للغاية فمن الممكن أن تقم الأحماض الأمينية التي توجد به بالمساعدة على الحد من ظهور الندوب التي تنتج عن حب الشباب، وكذلك البقع الداكنة، إذ أنها تقوم بتعزيز صحة أنسجة البشرة، وذلك يقم بالمساهمة في تعزيز قدرة البشرة على أن تصلح نفسها ومن ثم تسريع شفائها، لهذا فسوف نتعرف معاً على وصفة سحرية لتحضير وصنع كريم الكولاجين الذي يعمل على تفتيح الاماكن الداكنة في الجسم.

مكونات وصفة كريم الكولاجين

تعتبر وصفة الكولاجين لتفتيح الاماكن الداكنة من بين أفضل الطرق والوصفات التي من الممكن من خلالها معالجة هذه الأماكن الداكنة بالجسم.

فيتامين ه “ملعقة واحدة صغيرة”.

عسل نحل “ملعقة واحدة صغيرة”.

5 جرام زيت جيرانيوم.

خمس قطرات من زيت الورد.

زيت جوز الهند “ملعقة واحدة فقط صغيرة”.

طريقة تحضير وصفة كريم الكولاجين