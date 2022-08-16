جعان ولا سبعان هتأكل منها كيكة البسبوسة بالخطوات

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عمر شويل - جدة كيكة البسبوسة واحدة من أكثر الأكلات سهولة وسرعة في طريقة تحضيرها، ومن أكثر الأكلات التي تمتلك طعم شهي ولذيذ وتناسب جميع المناسبات سواء أعياد ميلاد أو حفلات أو أي احتفالات، وهناك صور عديدة ومختلفة من أشكال كيكة البسبوسة فهناك بسبوسة بجوز الهند، و بسبوسة بالشوكولاتة، و بسبوسة بالفراولة وأشكال عديدة ومتنوعة يفضلها الأشخاص عن بعضهم البعض، وأهم ما يميز هذه الحلوى أنها تتكون من البسبوسة والكيكة حيث تجمع بين صنفين من الحلويات التي يفضلها الكثير من الناس لطعامه مذاقها وسهولة طريقتها ومكوناتها السهلة والمتوفرة في اغلب البيوت. مكونات كيكة البسبوسة كوبان من اللبن.

ثلاث أكواب من دقيق السميد.

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقتين من جوز الهند.

ملعقة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة ملح. طريقة التحضير أولا تحضير إناء كبير ونظيف ونضيف فيه كمية الدقيق مع جوز الهند والبيكنج بودر ومقدار السكر ويتم تقليبهم جيداً مع بعضهم البعض.

ثم يضاف ربع ملعقة الملح مع إضافة كوب زيت الذرة تدريجياً ويتم تقليبهم ودمجهم مع بعضهم البعض.

ثم يتم دمج مقدار اللبن على الخليط ويعجن جيداً حتى تصبح العجينة لينة.

يتم نقل الخليط في صينية ويتم دهن الصينية بالقليل من الزيت ويتم فرد و تساوي العجينة داخل الصينية وتقطيعها إلى قطع متساوية.

ثم نضع ثلاث اكواب من السكر ونصف ليمونة واربع اكواب من الماء على النار حتى يتم غليانه ودمجه مع بعضه البعض وعند ملاحظة أنه أصبح مثل الشربات يتم غلق النار عليه لكي يتم سكبه على البسبوسة بعد تجهيزها.

قبل دخول البسبوسة داخل الفرن نتركها من خمس إلى عشر دقائق تختمر ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة هادئة في البداية ثم نرفع درجة الحرارة حتى تصبح درجة حرارة متوسطة.

ثم نضع عصير السكر والليمون بعد أن تم غليانه وأصبح مثل الشربات يتم وضعه على البسبوسة.

وبعد أن تم تجهيز البسبوسة نهائيا يتم وضعها قليلا حتى تبرد ويمكن إضافة جوز هند أو بعض المكسرات عليها، وبألف هنا وشفا..

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