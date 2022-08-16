ارخص كيراتين.. بالكوكولا افردي الشعر الخشن والمجعد في ساعة تنعيم وفرد وترطيب لن تصدقي النتيجة

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عمر شويل - جدة يعد كيراتين الكوكولا لفرد الشعر من الوصفات الأكثر شهرة حاليًا والتي انتشرت كثيرًا بين الفتيات في الفترة الأخيرة، فالكوكاكولا كان يقتصر استخدامها إما على شربها كمشروب غازي أو على استخدامها في عمل بعض الحلويات مثل الكيك، ولكن يمكنك الآن عمل وصفات فرد شعر باستخدام الكوكاكولا فهي تحتوي على خصائص مميزة في فرد الشعر المجعّد ومده بالبروتين الطبيعي الذي يعالج تجعيدات الشعر ويقوي بصيلته وينعمها ويجعله انسيابه. طريقة عمل كيراتين الكوكولا لفرد الشعر الخشن مكونات الوصفة:- كوب كبير من نشا الذرة.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

كوبان صغيران من لبن زبادي. خطوات تحضير وصفة كوكاكولا لتنعيم الشعر:- أحضري طبق عميق قليلًا ثم قومي بإضافة المكونات السابقة كلها بداخله حتى تصبح متجانسة ومختلطة بشكل كامل.

اغسلي شعرك جيدًا لأن أي وصفة من وصفات فرد الشعر لابد وأن يتم وضعها على شعر نظيف وخالي من أي شوائب.

ثم ابدئي في فرد الخليط على شعرك ويمكنك فرده بيديك أو بواسطة فرشاة فرد الشعر من أول الفروة حتى أطراف الشعر.

صففي شعرك ولفيه على شكل كعكة ثم قومي بلّف فوطة حرارية عليه واتركيها عليه لمدة ساعة على الأقل وبعدها قومي بغسله بماء بارد واستمري على هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. وصفة البيض لفرد الشعر المجعّد المكونات المطلوبة:- حبتان كبيرتان من البيض.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

عصير ليمون.

ملعقة نشا ذرة. خطوات تحضير وصفة البيض لفرد الشعر:- اخلطي المكونات كلها وضعيهم داخل الميكروويف أو حمام مائي أو على النار لمدة لا تزيد عن دقيقة ثم قومي برفعه واتركيه حتى يبرد.

اشطفي شعرك بماء دافئ حتى تنفتح مسام الرأس واغسليه ببلسم أو شامبو خالي من السلفات ثم قومي بفرد الخليط عليه بنفس الطريقة السابقة.

لفي شعرك وغطيه بغطاء رأس بلاستيكي واتركيه حتى ثلاث ساعات فكلما كانت المدة طويلة كان المفعول أقوى.

اغسلي شعرك من الخليط ودلكي الفروة جيدًا ثم قومي بتجفيفه بالسشوار أو المروحة وابدئي في ترطيبه واستخدمي هذه الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع.

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