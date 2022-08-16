نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفعولها جبار وصفات تنعيم وترطيب البشرة بالزبادي والنشا ومكونات طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات تنعيم وترطيب البشرة هذا الموضوع هو ما يبحث عنه الكثير من الفتيات والسيدات من خلال محركات البحث، وذلك لأن البشرة هي من الأمور المهمة التي تهتم بها السيدات خاصةً الفتيات حتى تحصل على بشرة رطبة خالية من أي بثور أو حبوب، وللحصول على بشرة صافية متألقة يجب استخدام مكونات طبيعية لأنها آمنة على البشرة، وهذا على عكس المنتجات التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، والآن يجب علينا اتباع أهم الوصفات الطبيعية وهى التي نعرضها لكم اليوم من خلال مقالنا هذا.

وصفات تنعيم وترطيب البشرة

وصفات تنعيم البشرة كثيرة جدا ومن ضمن هذه الوصفات التي تعمل على تنعيم البشرة وترطيبها هو قناع النشا والزبادي وزيت جوز الهند، وتتمثل مكوناته من الآتي:

ملعقة صغيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من زيت جوز.

مقدار ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل ماسك طبيعي يساعد في ترطيب البشرة وتنعيمها والتخلص من أي بثور، كما أنها تقلل من العلامات التي تظهر حول الفم والعينين، وتتمثل الخطوات في كلا من:

نحضر وعاء صغير وضع به كلا من ملعقة من زيت جوز الهند السائل، ونضيف إليه ملعقة من عسل النحل ونخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط.

ثم نضيف إلى الخليط السابق قليل من النشا، ومن ثم نضع كمية مناسبة من الزبادي الطبيعي.

نقوم بمزج المكونات جيدا مع بعضها البعض.

بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الوجه لمدة عشرة دقائق، وذلك حتى نحصل على نتيجة مرضية.

قناع النشا والزبادي وزيت جوز الهند

من خلال المكونات الطبيعية يتم الحصول على خلطة فعالة تعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها، وتتمثل مكوناتها من الآتي:

ملعقة صغيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت جوز هند.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الحصول على بشرة ناعمة متألقة ومشرقة، وهي كالآتي: