لشفايف وردية رائعة.. طريقة روج الشفايف الطبيعى السااااحر مش هتتخيلى جمال شفايفك هتبقى رطبة وموردة بلون ثابت ورائع

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عمر شويل - جدة لشفايف وردية رائعة.. طريقة روج الشفايف الطبيعى ، طريقة روج الشفايف من الوسائل التي توفر لك منتجًا موثوقًا، ومرغوب فيه، حيث أنه يمكنك استخدام بعض المكونات الطبيعية لصناعة الروج الخاص بك، مما يوفر لك فرصة أفضل كي لا تحتاري في الألوان والمنتجات وما إلى ذلك، وعند صناعته بنفسك يمكنك استخدامه بأمان كامل دائمًا وسيتحقق لك التميز الكامل عن غيرك من النساء فتابعي معنا لتعرفي كيفية صنع الروج في منزلك.

لشفايف وردية رائعة.. طريقة روج الشفايف الطبيعى

تحضيرك لروج الشفايف في المنزل يحتاج منك توافر بعض المكونات، وأيًا كان نوع المكون المطلوب فيجب أن تحاولي توفير أفضل نوعية منه.

شمع العسل طبيعي.

زبدة الشيا.

زيت جوز الهند.

أي نوع من الزيوت العطرية.

بنجر بودرة مجفف ومطحون، ويمكنك استبداله بأي لون من ألوان الأطعمة.

الطريقة:

يوضع إناء فيه ماء على النار، وعند الغليان ضعي فوقه مصفاة وفيها طبق فيه شمع العسل مع الزبدة وزيت جوز الهند.

يمكنك القيام بوضع الطبق مباشرة فوق الماء إن كنت تضمنين أنه لن يغرق فيها، وذلك بدلًا من وضع المصفاة، المهم أن يتعرض الخليط لبخار الماء ويذوب.

بعد اتمام الذوبان أضيفي الزيت العطري بقطرات بسيطه جدًا واللون معه ثم قلبي المزيج.

إن كانت لديك عبوة الروج فارغة فأفرغيه الروج فيها تمهيدًا لاستخدامه، ولكن يجب أن تتأكدي من نظافة العبوة وعدم وجود أي بقايا من الروج السابق فيها.

احتفظي بالعبوة في الثلاجة، وبعدها ستكون جاهزة للاستخدام بدون أي تحفظات.

نصائح لثبات الروج طيلة اليوم

بالطبع عانيت قبل ذلك من مشكلة الروج السائل الذي يخرج عن حدود الشفتين ثم يشوه وجهك كاملًا، وفي ما يلي نقدم لك بعض الخطوات لتفادي حدوث هذه المشكلة.

بامكانك استخدام حيلة تقشير الشفتين قبل استخدام الروج، وهذا يساهم في إزالة أي خلية من خلايا الجلد الميتة المتراكمة على الشفتين مما يساهم في ثبات أكبر للروج.

كما أن ترطيبك الشفتين قبل وضع أي نوع من أنواع الروج سواء كانت طبيعي أو منتج كيميائيًا سيحافظ لك على ثباته لوقت أطول، لأن الروج لن يثبت على شفتين جافتين.

لا تستخدمي مرطب الشفتين في فترة متقاربة مع وضع الروج، لأنه يحتوي على زيوت مزيلة للمكياج وبالتالي سيؤدي إلى نتائج عكسية.

يمكنك اللجوء لحيلة أخرى وهي وضع بعض الكونسيلر أو كريم الأساس فوق حدود الشفتين، وبالتالي تضمني عدم خروج الروج خارج حدودهما وثباته طيلة اليوم.