نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى لو عمرك فوق الـ 50 … كريم لبان الدكر أقوي كولاجين طبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد نهائيا هتكونى في سن العشرينات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعدد فوائد لبان الذكر للبشرة، وهو من المواد المعروفة بقدرتها على تحسين البشرة وزيادة نضارتها، وشد التجاعيد؛ وذلك لاحتوائه على كولاجين طبيعي بنسبة كبيرة، وهو ما يساعد على استعادة شباب ونضارة البشرة، وإزالة التجاعيد وعلامات تقدم العمر والخطوط الرفيعة، كما يمكن إضافة بعض المكونات الطبيعية الأخرى إلى اللبان الذكر؛ للحصول على أسرع وأفضل النتائج بأقل تكلفة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر.

كريم لبان الذكر للبشرة كولاجين طبيعي

يغني استخدام كريم لبان الذكر للبشرة عن أي كريمات أخرى غالية الثمن، من الصيدلية؛ لذا يمكن تحضيره في المنزل، بكل سهولة، كما يلي:

المكونات

ربع كوب من مغلي لبان الذكر.

كوب من زبدة الكاكاو.

نصف كوب من زيت جوزالهند.

ربع كوب من زيت الجوجوبا.

4 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

الطريقة

قومي بوضع زبدة الكاكاو وزيت جوزالهند في صحن من الزجاج عميق، وضعي الطبق على حمام ماء ساخن لإذابة المكونات تمامًا.

ثم قومي بإضافة زيت اللوز وزيت الجوجوبا، وقلبي جيدًا.

احفظي الصحن في الثلاجة واتركيه قليلًا لتتماسك المكونات.

قومي بخفق الخليط في الخلاط لمدة كافية لتحصلي على قوام كريمي.

أضيفي مغلي لبان الذكر، واستمري في الخفق.

بذلك تكوني قد حصلتي على كريم لبان الذكر، فضعي الكريم في برطمان محكم من الزجاج.

قومي بتطبيق الكريم على البشرة يوميًا، صباحًا ومساءً، للحصول على أفضل ترطيب.

داومي على استخدام الكريم ضمن روتينك اليومي للعناية ببشرتك.

يفضل الاحتفاظ بالكريم داخل الثلاجة وخاصةً في فصل الصيف.

فوائد لبان الذكر للبشرة

يحتوي لبان الذكر على نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي، والعديد من العناصر المفيدة الأخرى، وهو بذلك يحقق للبشرة الفوائد التالية: