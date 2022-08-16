نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة تنعيم الشعر بالنخاع في المنزل مش هتكلفك خالص في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختلف أنواع الشعر بين جميع الناس من واحد لآخر بسبب التغذية والجينات الوراثية وتتعدد أنواع الشعر حيث يوجد الشعر الناعم والشعر الدهني والشعر الجاف والشعر الخشن والجاف الذي يعد من أصعب أنواع الشعر الذي يعاني من كثير من السيدات والبنات ويصعب التعامل معه ويبحثن عن طرق مختلفة لتنعيمه وجعله لامع بمكونات طبيعية وبسيطة وموجودة في البيت. مقادير عمل وصفة تنعيم الشعر بالنخاع في المنزل ملعقتان كبيرتان من نخاع العظم

صفار بيضة واحدة

ملعقتان صغيرتان من عسل النحل الأبيض

بعض قطرات من أي زيت عطري طريقة عمل وصفة تنعيم الشعر بالنخاع في المنزل أولا نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ونحضر صينية ونضع بها العظم ونضعها في الفرن ونتركها لمدة دقائق.

ثم نقوم مراعاة فحص العظمة إذا أخرجت زيوت وسوائل داخلها وكان لونها رمادي، فنقوم بإخراجها من الفرن.

بعد ذلك نقوم بضرب العظمة بشكل طولي على الصينية حتى يتم إخراج جميع النخاع منها.

إذا لم يتم إخراج النخاع من العظم بسهولة نقوم بإدخالها الفرن مرة أخرى حتى يتم إذابة جيدا.

ثم نحضر وعاء ونضع به النخاع المستخرج من العظم ونقوم بعمل حمام مائي له لإذابته حتى نحصل على الزيت والدهون الموجودة به.

بعد ذلك نبدأ في تحضير الخليط ونضيف إلى النخاع صفار البيضة والعسل والزيت العطري ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الأطراف إلى الجذور، ثم نقوم بلف الشعر جيدا بفوطة دافئة حتى تتشرب فروة الشعر الخليط ونضع له قبعة الاستحمام حيث أنها تساعد على فتح مسام فروة الشعر.

نترك الخليط على الشعر لمدة أربع ساعات على الأقل ويفضل أن نترك الشعر لمدة ليلة كاملة للحصول على أفضل نتائج.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء حتى نتخلص من الزيوت الموجودة به ونقوم بغسل الشعر جيدا باستخدام الشامبو والبلسم المناسب ونفركه جيدا، ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى لتر من الماء الفاتر ونقوم بغسل الشعر به مرة أخرى.

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