نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين بذور الكتان لفرد الشعر في أقل من نصف ساعة فقط طبقي الوصفة وستجدي نتيجة لن تتخيليها من قبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني أغلب الفتيات من الشعر المقصف الجاف ولا يوجد طريق لعلاجه، حتى بعد تجربة العديد من الوصفات التي تساعد على علاج جفاف الشعر، لذلك تسعى الكثير من الفتيات للحصول على شعر ناعم حرير بوصفات طبيعية غير ضارة للشعر والتي تتمثل في الكريتين الطبيعي من بذور الكتان التي تساعد على فرد الشعر وجعله كخيوط الحرير، كما يمكنك تحضيره في المنزل بسهولة الآن في المنزل للحصول على تلك النتائج العلاجية. كيراتين بذور الكتان لفرد الشعر تدخل بذور الكتان في مستحضرات العناية بالشعر لفوائدها المتعددة والتي تتمثل في الآتي: تساعد على تقوية بصيلات الشعر ويرجع الفضل للفيتامينات المتعددة الموجودة داخل تلك البذور السحرية.

تعمل تلك البذور على تنشيط الدورة الدموية مع توفير الهرمونات الهامة للشعر التي تحمي من التعرض للصلع.

تساعد بذور الكتان على تغذية فروة الرأس بصورة جيدة حيث تقي الشعر من التلف مع مرور الوقت عن طريق المغذيات الطبيعية.

تحتوي تلك البذور على مفعول سحري يساعد في تنعيم الشعر، وإضافة لمعان طبيعي واضح على الشعر بعد استخدام الوصفة عدة مرات.

تحتوي بذور الكتان على الأوميجا 3 الذي يعالج الشعر من التقصيف فهو عنصر هام وفعال وأيضاً ضروري لعلاج التقصيف. وصفة كيراتين بذور الكتان الطبيعي للشعر من بذور الكتان يتم تحضير جل بطريقة بسيطة حتى نحصل على كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والعناية به أطول فترة ممكنة، وتتمثل طريقة التحضير في الآتي: في إناء نضع مقدار كوب أو كوبين من الماء بجانب وضع كمية مناسبة من بذور الكتان تناسب مقدار الماء.

يرفع على نار هادئة حتى يبدأ جل بذور الكتان للخروج إلى الماء، كما يجب تقليب بذور الكتان في الماء كي لا تلتصق بأرضية الوعاء.

عندما يصبح جاهز قم بتصفية الجل من البذور حتى تحصل عليه صافياً، ثم يتم حفظ جل بذور الكتان في عبوة نظيفة وجافة.

حتى تحصل على نتائج مبهرة يفضل إضافة جل الصبار الطبيعي مع كبسولة من فيتامين E ويكون لديكِ كيراتين طبيعي منزلي.

تطبق الوصفة على الشعر وتترك من ساعة إلى ساعتين ثم يغسل الشعر بالطريقة المعتادة، كما يفضل المواظبة على هذا التطبيق لتحصل على نتائج رائعة.

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