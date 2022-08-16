نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والبقدونس صاروخ رهيب: في التفتيح وقفل المسام ويخلصكم من الهالات السوداء ٢٠٢٢ في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والبقدونس صاروخ رهيب , حيث يعد كريم رائع للبشرة يقضي على المسامات الواسعة التي تعطي الوجه مظهر غير صحي. والناس الذين يعانون من هالات سوداء تحت العين نتيجة السهر أو حتي المذاكرة أو استعمال الأجهزة إلكترونية سوف تتحسن حالتهم كثيراً بعد أستخدم هذا الكريم, لكم سوف نتعرف أكثر من هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والبقدونس صاروخ رهيب في التبييض والتفتيح وقفل المسام وإزالة التجاعيد بشكل مبهر2022.
مكونات عمل النشا والبقدونس صاروخ رهيب في التبييض للبشرة في أقل وقت ممكن وتحدي
سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم الرائع والمميز وهي كما يلي:-
- حزمة من البقدونس.
- ٢ملعقة صغيرة من النشا.
- ١ملعقة صغيرة من زيت الورد.
- ٢ملعقة صغيرة من الزبادي.
- ١ملعقة من السكر.
- كوب من الماء.
طريقة التحضير
اليوم سوف نقدم لكم طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-
- نقوم بغسل حزمة البقدونس جيداً ثم نقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة.
- ثم نضع البقدونس المقطع إلى وعاء ونضيف عليه كوب الماء ونرفع الوعاء علي النار ونقلب جيدا حتى يغلي لمدة دقيقة واحدة.
- بعد ذلك نقوم بأخذ نصف كوب من ماء البقدونس ونتركه على جانب بعد ذلك نقوم بأخذ البقدونس المتبقي مع الماء.
- نضعه في الخلاط الكهربائي ونخفقه جيداً حتى نحصل على عصير.
- ثم نقوم بتصفيته بمصفاه صغيرة لنحصل علي الماء ونحتفظ بالقشور المتبقي من البقدونس ونضعه في طبق.
- نقوم بوضع الماء الذي صفناه نضعه في وعاء ونضع عليه ٢ملعقة صغيرة من النشا ونقلب جيداً ثم نرفع الوعاء علي النار متوسطة ونقلب حتي نحصل على قوام كريمي.
- نرفع الوعاء من علي النار ونضع عليه ملعقة من زيت الورد ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط متجانس كريمي والان أصبح الخليط جاهز للاستعمال.
- بالنسبة القشور البقدونس ونضعه في طبق ونضع عليه ملعقة من السكر ونضيف له ٢ملعقة من الزبادي ونقلب جيداً أصبح لدينا مقشر خرافي للبشرة.
طريقة الاستخدام
أليكم طريقة الاستخدام كريم النشا والبقدونس بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-
- نغسل الوجه جيداً بغسول مناسب لكي حتي نتخلص من أي شوائب علي البشرة.
- بعد ذلك نقوم برش الوجه بماء البقدونس الذي وضعته على جانب في طريقة التحضير ونرش به الوجه وندلكه جيداً.
- بعد ذلك نقوم بوضع المقشر السابق تحضيره ونعمل بحركات دائرية خفيفة حتي تعمل سكراب لطيف للبشرة .
- نغسل الوجه من المقشر ونجففه جيداً ثم نضع الكريم علي البشرة وندلكه حتي تمتصه البشرة جيداً.
- من المفضل عمل الكريم قبل النوم ونتركه حتي الصباح لنتائج خرافية.
- في الصباح نقوم بغسل الوجه جيداً ثم نضع نقطة من زيت الورد علي البشرة وتوزعها جيداً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النشا والبقدونس صاروخ رهيب: في التفتيح وقفل المسام ويخلصكم من الهالات السوداء ٢٠٢٢ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.