نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والبقدونس صاروخ رهيب: في التفتيح وقفل المسام ويخلصكم من الهالات السوداء ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والبقدونس صاروخ رهيب , حيث يعد كريم رائع للبشرة يقضي على المسامات الواسعة التي تعطي الوجه مظهر غير صحي. والناس الذين يعانون من هالات سوداء تحت العين نتيجة السهر أو حتي المذاكرة أو استعمال الأجهزة إلكترونية سوف تتحسن حالتهم كثيراً بعد أستخدم هذا الكريم, لكم سوف نتعرف أكثر من هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والبقدونس صاروخ رهيب في التبييض والتفتيح وقفل المسام وإزالة التجاعيد بشكل مبهر2022.

مكونات عمل النشا والبقدونس صاروخ رهيب في التبييض للبشرة في أقل وقت ممكن وتحدي

سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم الرائع والمميز وهي كما يلي:-

حزمة من البقدونس.

٢ملعقة صغيرة من النشا.

١ملعقة صغيرة من زيت الورد.

٢ملعقة صغيرة من الزبادي.

١ملعقة من السكر.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

اليوم سوف نقدم لكم طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نقوم بغسل حزمة البقدونس جيداً ثم نقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة. ثم نضع البقدونس المقطع إلى وعاء ونضيف عليه كوب الماء ونرفع الوعاء علي النار ونقلب جيدا حتى يغلي لمدة دقيقة واحدة. بعد ذلك نقوم بأخذ نصف كوب من ماء البقدونس ونتركه على جانب بعد ذلك نقوم بأخذ البقدونس المتبقي مع الماء. نضعه في الخلاط الكهربائي ونخفقه جيداً حتى نحصل على عصير. ثم نقوم بتصفيته بمصفاه صغيرة لنحصل علي الماء ونحتفظ بالقشور المتبقي من البقدونس ونضعه في طبق. نقوم بوضع الماء الذي صفناه نضعه في وعاء ونضع عليه ٢ملعقة صغيرة من النشا ونقلب جيداً ثم نرفع الوعاء علي النار متوسطة ونقلب حتي نحصل على قوام كريمي. نرفع الوعاء من علي النار ونضع عليه ملعقة من زيت الورد ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط متجانس كريمي والان أصبح الخليط جاهز للاستعمال. بالنسبة القشور البقدونس ونضعه في طبق ونضع عليه ملعقة من السكر ونضيف له ٢ملعقة من الزبادي ونقلب جيداً أصبح لدينا مقشر خرافي للبشرة.

طريقة الاستخدام

أليكم طريقة الاستخدام كريم النشا والبقدونس بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-