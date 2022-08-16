كنز للعروسة.. خلطة قنبلة لتبييض الجسم بالكامل والاماكن الحساسة فى ضعيها فى الليل وسيزول سواد السنين فى الصباح وهتبقى زى القشطة

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عمر شويل - جدة كنز للعروسة.. خلطة قنبلة لتبييض الجسم بالكامل والاماكن الحساسة، خلطة صاروخية لتبييض الجسم ستجعل من حولك يتساءلون عن سر هذا الجمال والبياض الذي حل ببشرتك، حيث ستصبحي مميزة ورائعة الجمال مع استخدام هذه الوصفة الجبارة، ولا تقلقي فهي ليست مكلفة، ولا تحتاج لأي تعقيدات، كما أن نتيجتها تظهر خلال وقت قصير.
كنز للعروسة.. خلطة قنبلة لتبييض الجسم بالكامل والاماكن الحساسة
هذه الوصفة تساهم في منحك جسم أبيض تمامًا وخالي من أي تصبغات أو مناطق داكنة، وهذا عبر ما يلي:
المكونات:
- كيس نشا.
- كيسين خميرة فورية، أو ما يماثلهما من الخميرة بيرة.
- ترمس بودر
- كركم.
- ماء ورد.
- زيت جوز الهند.
الطريقة:
بالطبع ليست هناك أي صعوبة في عمل الوصفة، فهي متاحة للجميع لتنفيذها بكل سلاسة وسهولة، وطريقتها كما يلي:
- طبق صغير نجمع فيه ما بين النشا والترمس مع التقليب.
- نضيف الخميرة ونستكمل المزج، وبعدها الكركم.
- نتحرى توازن المكونات بالكامل، ونتأكد من ذلك.
- كافة المكونات التي تم خلطها جافة، لذلك يأتي ماء الورد بحسب الكمية لترطيبها، مع التحريك للتأكد من عدم وضع كمية زائدة.
- المطلوب منتج كريمي من هذه المكونات.
- أضيفي زيت جوز الهند، وبنسبة متوافقة مع المكونات كذلك.
تطبيق الوصفة على الجسم
- حين تتحضري لأخذ شاور خذي معك الخليط، ووزعيه على الجسم بالكامل، وهو آمن للوجه والمناطق الحساسة، ولكن الكركم قد يسبب التصبغ لبعض الوقت.
- انتظري الجفاف التام، وبعدها ابدأي التقشير والفرك، ولهذا عدة فوائد أولاها نزع الجلد الميت، والثامية رفع كفاءة التروية الدموية للبشرة.
- بعدها اغتسلي بالشاور والماء، وستلاحظي أن بشرتك أصبحت جميلة من المرة الأولى.
نصائح لنجاح الخلطة الصاروخية للتبييض
بدايةً يجب عليك الانتباه لأي أمور مطلوبة منك لاستخدام هذه الوصفة، لتتأكدي من اتباعها بصورة سليمة دون الإضرار بنفسك ولا ببشرتك، لذلك عليك الانتباه لما يلي:
- هذه الوصفة من الممكن إعدادها للاستخدام الثابت، وكذلك يمكنك استخدامها فقط قبل بضعة أيام من المناسبة التي تتهيأي لها، فلكونها طبيعية هي آمنة.
- كذلك عليك تناول الكثير من السوائل والعصائر والمياه، لأنها أساس تكون البشرة وترطيبها.
- احتفظي ببقية الخليط لاستخدامه فيما بعد ولا تقلقي من تلفه.
- لا تعرضي جلدك للشمس بدون الواقي الشمسي، لأنه بغض النظر عن المظهر تسبب الشمس وصول الأشعة الضارة للجسم.
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