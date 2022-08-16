للحصول على بشرة جميلة وشابة ...إليك 4 طرق منزلية لاستخدام الجلسرين مع ماء الورد وعصير الليمون

انت الان تتابع خبر للحصول على بشرة جميلة وشابة ...إليك 4 طرق منزلية لاستخدام الجلسرين مع ماء الورد وعصير الليمونوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح-

قناع للوجه

هناك طرق مختلفة فعالة لاستخدام الغلسرين الممزوج بماء الورد وعصير الليمون لإفادة بشرتك. إليك بعض النصائح لمساعدتك على الاستفادة من هذا الخليط الرائع:

بخاخ تثبيت للمكياج

عادة ما تمتلئ بخاخات وضع المكياج التي تجدينها في المتاجر بالمواد الكيميائية. هذا هو السبب في أن استخدام الغلسرين الممزوج بماء الورد وعصير الليمون يعد خياراً أفضل بكثير، لأنه أكثر أماناً لبشرتك. لصنع هذا الرذاذ، تحتاجين إلى 20 مل من ماء الورد وقطرتين من الغلسرين وملعقة صغيرة من عصير الليمون. بعد خلطها معاً، اسكبيها في زجاجة رذاذ واحفظيها في الثلاجة. يمكنك استخدام البخاخ لمدة تصل إلى 4 أسابيع. إذا كانت بشرتك جافة، أضيفي فيتامين هـ من كبسولة واحدة لتغذية بشرتك. سيمنع استخدام هذا الرذاذ كريم الأساس من التكتل ويعطي مكياجك مظهراً ندياً منعشاً.

منظف ومقشر للوجه

يمكنك عمل مقشر رائع للوجه باستخدام الغلسرين وماء الورد وعصير الليمون. كل ما عليك فعله هو خلط ملعقة صغيرة من الغلسرين وملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من ماء الورد. أضيفي ملعقة صغيرة من السكر إلى الخليط وقلّبي حتى يذوب السكر. افركي بلطف على وجهك لتقشيره. باستخدام هذا المقشر المنزلي، يمكنك إزالة خلايا الجلد الميتة والأوساخ والجزيئات الأخرى. يمكنك أيضاً استخدامه على رقبتك ويديك وذراعيك وركبتيك. عند استخدامه بانتظام، ستلاحظين أن المناطق المظلمة من جسمك قد تم تفتيحها بشكل كبير. يمكنك أيضاً نقع كرة قطنية في الخليط واستخدامها لتنظيف المكياج والأوساخ والزيوت الزائدة وما إلى ذلك.

قناع للوجه

يعتبر مزيج من الغلسرين وماء الورد وعصير الليمون لوجهك قناعاً رائعاً لأنه يوفر الرطوبة التي تشتد الحاجة إليها لبشرتك. يعمل كمقشر ممتاز ويجدد بشرتك، ويزيل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع العمرية. يساعد استخدام هذا الخليط كقناع للوجه أيضاً في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في بشرتك. يمكن أن يساعد أيضاً في علاج حب الشباب والبثور وتدمير البكتيريا المسببة لحب الشباب لمنع انتشار الحبوب في المستقبل.

مرطب للبشرة

كما تعلمين بالفعل، يعد الغلسرين طريقة رائعة لترطيب البشرة الجافة، خاصة خلال فصل الشتاء. استخدام الغلسرين مع ماء الورد وعصير الليمون كمرطب له فوائد عديدة وأفضل جزء أنه يناسب جميع أنواع البشرة. يحتوي ماء الورد على مادة فينيل إيثانول، وهي مادة قابضة تعمل كعامل شفاء فعال يوفر نتائج رائعة للبشرة المصابة بالأكزيما وحب الشباب واضطرابات الجلد الأخرى .