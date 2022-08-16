كارثة سم قاتل مادة يستخدمها الجميع تسبب الفشل الكلوي و تدمر الكبد أحذر أستخدامها وتوقف عنها فوراً

انت الان تتابع خبر كارثة سم قاتل مادة يستخدمها الجميع تسبب الفشل الكلوي و تدمر الكبد أحذر أستخدامها وتوقف عنها فوراًوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- الملح الصيني او جلوتامات احادي الصوديوم او الطعم الخامس وهي مادة كيميائية تضاف الى العديد من الأغذية مثل الشيبسي و الاندومي و اللحوم المصنعة و الدجاج المقرمش و غيرها من الاكلات المعلبة و السريعة في المحلات و التي تعمل كمحسنات للطعم والنكهة إلا أن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن استخدام تلك المادة لها مخاطر جسيمة على صحة الكبار و الصغار و الأخطر من كل ذلك انها اصبحت تباع في اكياس في المحلات على اساس انها بهارات وتوابل.

و على الرغم من قيام إدارة الدواء والغذاء الأميركية من تصنيف الملح الصيني او جلوتامات أحادي الصوديوم علي انه مكون غذائي آمن إلا أن العديد من الجدل المثار بشأن تلك المادة و الذي حتم على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ان تطالب بوضع اسم جلوتامات احادي الصوديوم بوضوح ضمن قائمة المكونات الغذائية بالنسبة للعبوات الغذائية التي تدخل تلك المادة في تركيبها وذلك للتحذير بالنسبة للأشخاص الذين لا يفضلون تناول تلك الأطعمة التي تحتوي على تلك المادة.