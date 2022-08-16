نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل زفافك.. كريم النشا والليمون اقوي كريم للتفتيح الفوري ومناطق الجسم السوادء في 3 ليالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة للحصول على بشرة بيضاء وناعمة ولا تشوبها شائبة تعرفي على كيفية تحضير كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة الداكنة في الجسم، فهذا الكريم من الكريمات الناعمة جدًا على البشرة ويجعل البشرة أكثر نعومة كبشرة الأطفال، فالليمون غني بالكثير من العناصر المفيدة لصحة الجلد وخاصة البشرة حيث أنه يجعلها أكثر نضارة لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية وكذلك النشا يضاهيه في الفوائد وهو مكون طبيعي تمامًا خالي من أي مواد كيميائية ضارة. طريقة عمل كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة المكونات المطلوبة:- ربع كوب كبير من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

كمية مناسبة من ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

زيت اللوز الحلو واللافندر وزيت الزيتون. خطوات تحضير وصفة النشا والليمون للتفتيح:- ضعي كل المكونات في علبة صغيرة ويجب أن تكون نظيفة وعميقة وقلبيهم جيدًا بملعقة خشبية حتى لا تلتصق بها المكونات.

بعد ذلك قومي بوضع العلبة داخل حمام مائي بحيث تذوب المكونات وتصبح خالية من أي تكتلات قد تؤثر في الجلد وقومي برفع العلبة ثم اتركي الكريم يبرد.

اغسلي البشرة أو المنطقة التي تريدين تفتيحها ثم قومي بفرد الكريم عليها برفق مع التدليك لمدة خمس دقائق.

حتى تتشرب البشرة أو يتشرب الجلد الكريم.

اتركي الكريم على المنطقة لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة ثم قومي بغسلها بماء بارد.

يمكنك أيضًا تمرير قطعة من الثلج عليها لسد المسام واستخدمي الكريم ثلاث مرات أو أربعة من كل أسبوع. فوائد الليمون للبشرة يعمل الليمون على التخلص من هالات العين السوداء لأنه غني بنسبة كبيرة من فيتامين سي.

وغني بالكولاجين الطبيعي الذي يهدئ من تجاعيد العيد ويخف من حدة الانتفاخات التي تحدث أسفل العينين.

بسبب اضطرابات النوم أو النوم لساعات قليلة.

مقشر جيد للبشرة من خلال فرك البشرة به حيث أن يفرز عصارة قادرة على التخلص من الجلد الميت والزائد على البشرة ويعمل على تنعيمها وإزالة الشوائب من عليه.

يقلل من حبوب الشباب التي تظهر على البشرة ويحد من ظهورها ويخفي آثارها من على البشرة.

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