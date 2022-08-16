نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروب طبيعي لتنظيف القولون وإخراج الفضلات بكوب واحد فقط عالج تحجّر البراز واحمي نفسك في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن أقوى مشروب طبيعي لتنظيف القولون من الفضلات ومعالجة مشكلة البراز المتحجر، فمشكلة تحجّر البراز داخل القولون هي من أكثر المشاكل التي تنتج بسبب اضطرابات الجهاز الهضمي وعدم اتباع نظام غذائي سليم والاعتماد على الأكلات الجاهزة السريعة، ولا تقتصر هذه المشكلة على إزعاج الشخص وإنما تتسبب في فقدان الوزن بشكل ملحوظ وسريع جدًا، وعملية تنظيف القولون من السموم والمشاكل التي به هي عملية هامة جدًا وتقي الجسم من الكثير من الأمراض الخطيرة.
أقوى مشروب طبيعي لتنظيف القولون من الفضلات
من المشروبات التي تعمل على تحجّر البراز ومشاكل القولون ما يلي:-
- مشروب ملح البحر مع كمية وفيرة من الماء الفاتر يوميًا على معدة فارغة من أكثر المشروبات التي تعزز حركة القولون ويمكنك تناولها مرتين خلال اليوم الواحد.
- كما أن مشروب خل التفاح يوميًا ثلاث مرات بعد كل وجبة أساسية يعمل على قتل سموم القولون وتطهيره من الفضلات والتخلص من بقايا الأطعمة الموجودة به.
- وكذلك مشروب ماء الليمون والملح مع العسل وتناوله مرة واحدة يوميًا على معدة فارغة وكذلك مشروب الحليب الغني بالبروبيوتيك الذي هي من البكتيريا المفيدة للمعدة وتنظف القولون.
أسباب تحجر البراز في القولون
هناك العديد من الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى مشكلة تحجّر القولون في البطن ومن بين هذه الأسباب ما يلي:-
- مشكلة الإمساك هي أحد أكبر وأكثر مشاكل تحجّر البراز في القولون شيوعًا لأنه يصعّب عملية الإخراج وبالتالي يتراكم البراز إلى أن يصبح متحجرًا.
- الإفراط في استخدام المسهلات يجعل عملية الإخراج بدون استخدام مسهلات صعبة تمامًا لأن الجسم اعتاد على طريقة واحدة لإخراج فضلاته وبالتالي الإخراج بدون استخدام المسهلات يجعل البراز يتراكم و يتحجّر.
- الحركة القليلة أيضًا وعمل القيام بأي مجهود بدني يجعل جسمك أكثر عرضة للإصابة بالإمساك الذي يؤدي إلى تحجّر البراز في القولون.
- هناك الكثير من المشاكل في عضلات الأمعاء ومنها تلف الأعضاء التي تجعل فرصة إصابة الجسم بالإمساك كبيرة جدًا وكان الإمساك أكبر سبب من أسباب تحجّر البراز و تراكم السموم في القولون.
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