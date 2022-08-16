طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية الهشه بخطوات سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل القرص الطرية، يبحث العديد من السيدات عبر الإنترنت عن طريقة سهل وسريعة للقرص لتحضيرها في المنزل، حيث تختلف أنواع المعجنات للاستمتاع بها سواء سادة أو محشية، علاوة على ذلك يمكن تشكيلها بأكثر من طريقة والإبداع في خبزها، يوجد العديد من الكبار والصغار الذين يفضلون تناولها سواء كوجبة فطار أو بين الوجبات لاحتوائها على العديد من المواد المشبعة والمفيدة للجسم، لذلك تحرص العديد منهن على إضافة العديد من المكونات المغذية للقرص لمنحها المذاق الرائعة التي تجعل العديد ينجذب لتناولها، كما يمكنك التحكم في حجمها سواء بجعلها صغيرة الحجم أو متوسطة وكذلك كبيرة والقيام بتقليل السعرات الحرارية أو زيادتها على حسب الرغبة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل القرص الطرية

يمكنك وبكل سهولة إعداد القرص بمكونات بسيطة وغير مكلفة وذلك من خلال الآتي:

مقدار ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول جيداً.

رشه ملح.

مقدار كوبان من الزبادي أو استبدالها بكوبان من اللبن.

نصف كوب من السمن أو استبدالها بزيت.

مقدار ملعقة من الخميرة.

ما يعادل معلقة من السكر.

سمسم.

مقدار من العجوة عند الرغبة في الحصول على قرص محشية.

طريقة تحضير القرص الطرية

يمكنك وبكل سهولة تحضيرها في المنزل وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار كوب وإضافة كل من الخميرة والسكر والقليل من الماء الدافئ وتركها بضع دقائق.

ثم يتم إحضار وعاء وإضافة كل من الدقيق والملح وكذلك اللبن أو الزبادي والزيت.

قومي بإضافة الخميرة عليها وعجنها جيدا ثم القيام بتغطيتها وتركها مدة لا تقل عن عشر دقائق.

يتم أخذ قطعة من العجينة وجعلها على شكل قرص وتغطيتها بالسمسم.

كما يمكن وضع بداخلها عجوة أو سكر حسب الرغبة.

يتم الانتهاء من تشكيل كافة العجينة ورصها في الصاج بعد دهنه بالزيت يتم تركها مدة لا تقل عن ساعة لكي تختمر.

قومي بإدخالها الفرن عند درجة حرارة 180 وتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تمام النضج.

تترك لتأخذ اللون الذهبي ويتم تقديمها في أي وقت.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل القرص الطرية وكذلك تعرفنا على مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها بشكل سهل وسريع للغاية وبأقل التكاليف.