فى 3 ايام.. تطويل وتكثيف الرموش والحواجب وملئ الفراغات بسرعة البرق بدون تكاليف ولن تصدقى النتيجة الجبارة كانك وضعتى رموش اصطناعية

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عمر شويل - جدة فى 3 ايام.. تطويل وتكثيف الرموش والحواجب وملئ الفراغات، الرموش والحواجب وتحويلها إلي التكثيف والمظهر الرائع من ضمن ما تتمناه كل امرأة، حيث أن الرموش والحواجب هما ما يبرزان جمال العيون ويظهرانها بأفضل شكل ممكن، بينما قلة حجم الحاجبين أو الرموش قد يسبب مظهرًا سيئا لها، وليس هذا فقط فالأمر ليس جماليًا فقط، وقد خلقت الرموش والحواجب لفوائد جليلة تتخطى مرحلة المظهر بكثير.

فى 3 ايام.. تطويل وتكثيف الرموش والحواجب وملئ الفراغات

فعل ذلك بالمكونات الطبيعية ممكن باتباع وصفات عدة، ولكن المهم أن تختاري وصفة طبيعية آمنة، لأن العيون لا عبث فيها، ولا يجب أن تكون محور للتجارب، بالتالي لا تتخذي من الطرق التي تنوين تنفيذها إلا ما تختاريها عن ثقة في نتائجها ودرجة أمانها، وسنقدم لك من هنا أكثر من وصفة تتيح لك الاستمتاع بحواجب كثيفة ورموش طويلة بدون أي مشكلة.

زيت الزيتون لحواجب أثقل ورموش أطول

هذا الزيت النباتي معجزة فيما يخص العناية بالشعر والجلد، لذلك فهو من الوصفات الموثوقة التي يمكنك السير عليها لفترة من أجل نتائج مرضية ترينها في رموشك وحاجبيك، وكل ما عليك هو تمرير قطنة مبللة به على شعر الحاجبين والرموش كل ليلة قبل منامك.

زيت الخروع لحواجب ثقيلة ورموش جميلة

الرموش الجميلة هي الطويلة، وبالطبع فإن زيت الخروع من أهم الزيوت المساهمة في تطويل الشعر فيها وفي الحاجبين.

زيت جوز الهند لإطالة الرموش

من الزيوت الفعالة في هذا المجال لكونه يحتوي على فيتامين E، بالإضافة للحديد، فهو يعطي حاجباك الغذاء والدورة الدموية السليمة من أجل إطالة الرموش والحاجبين بسرعة.

طرق طبيعية أخرى لتكثيف الحواجب

يمكنك إدخال بعض العناصر الطبيعية في روتينك الغذائي من أجل حواجب أثقل ورموش أطول، وهي كما يلي:

تناول اللبن الدسم بانتظام خاصةً على الإفطار

كذلك جل الصبار يفيد في هذا الأمر عند استخدامه ودهانه كالزيوت.

الحلبة أيضًا من المكونات الممتازة لإنبات شعر الرموش والحواجب.

البصل المعصور مفيد جدا لإنبات الشعر الجديد مما يؤدي لكثافة كبيرة للشعر.

طرق مختلفة لتطويل الرموش