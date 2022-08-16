نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عشر دقائق.. حضري البصارة المصرية الاقتصادية بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البصارة، تعد البصارة من الأكلات الشعبية التي يعشقها العديد من المصريين ويبدعون في إعدادها بأكثر من طريقة، علاوة على ذلك يفضل العديد إعدادها في فصل الشتاء لما يجدون فيها من دفئ ومذاق رائع للغاية، كما أنه يعد الفول هو المكون الأساسي لها بالإضافة إلى مكونات أخرى، لا تحتاج البصارة لوقت في تحضيرها فهي من الأكلات المغذية التي تمد الجسم بالبروتين والكالسيوم المفيد جداً للعظام ولصحة القلب ،والتي تعد من الأكلات الخفيفة والتي ينصح بها الأطباء نظراً لفوائدها العظيمة للجسم، فيمكن تحضيرها في المنزل، وذلك بمكونات بسيطة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل البصارة

يمكنك إعداد البصارة بمكونات سهلة وبسيطة، وتحضر أيضاً بأبسط الطرق وبأقل المكونات، فهي من الأطعمة اللذيذة والشهية التي يفضلها العديد من الأشخاص، نظراً لفوائدها الكبيرة للجسم، فيمكن متابعة خطوات التحضير للحصول على بصارة بطعم مختلف حيث تتمثل في الآتي:

مقدار كوبان من الفول المدشوش.

بصلة مقطعة شرائح.

مقدار عشر فصوص ثوم.

ملعقتين كبيرتين من الملوخية الجافة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

القليل من الملح والقليل من الفلفل الأسود.

ملعقة سمن كبيرة.

طريقة تحضير البصارة

يمكن تحضير البصارة بطريقة سهلة وسريعة وذلك من خلال الآتي:

يتم غسل الفول المدشوش جيداً ونقعه في الماء المغلي عدة ساعات.

ثم يتم إضافة كل من الفول والملح والكمون والفلفل الأسود والماء في وعاء ووضعهم على النار لتمام النضج.

يتم إضافة الملوخية وتركها بضع دقائق يتم وضع خليط في الخلاط وخلطه جيداً حتى يصبح ناعماً.

ثم يتم إعادة الخليط في الوعاء بعد ذلك.

يتم فرم الثوم ووضعة على النار مع السمن والكزبرة حتى تأخذ اللون الذهبي ويتم إضافتها على خليط البصارة.

ثم يتم تشويح البصل لحين الحصول على اللون الذهبي.

يتم سكب البصارة في طبق التقديم وتزينه بالبصل المحمر.

استمتعي بأفضل طعم للبصارة المصرية الاقتصادية.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل البصارة وكذلك تعرفنا على مكوناتها وطريقة إعدادها بطريقة سهلة وسريعة والتمتع بمذاق رائع للغاية.