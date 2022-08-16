نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل الحلول الطبيعية للقضاء على البقع الداكنة بمكون البرتقال السحرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنتى من اللذين يعانون من اسمرار البشرة وظهور البقع الداكنة، هذا الماسك الطبيعى الذى أثبت قدرته الفائقة في تحسين وتجديد خلايا البشرة وإزالة الجلد المسمر والخلايا الميتة بصورة مذهلة، أنة ماسك البرتقال للتخلص من جميع مشاكل البشرة المستعصيه التى لا يمكن التخلص منها بالكثير من المستحضرات التجميلية، لهذا ينصح باستخدام هذا الماسك الفريد من نوعه الذى يعمل على ترطيب وتنعيم البشرة والحفاظ على أنسجة البشرة وترطيبها بعمق، مقاومة التجاعيد المبكره، تحسين أنسجة البشرة وإزالة الكلف والبقع الداكنة، تخفيف التورم والندبات وآثار حب الشباب، اخفاء الهلات السوداء، فهو ماسك أشتهر بمعالجة كلف الحمل، ولا يتسبب فى اى أضرار جانبية خطيرة على صحة البشره، فمن المعروف أن البرتقال من الفواكة الصحية التى تحتوى على فيتامين سي والعديد من الفيتامينات الأخرى التى لها دور كبير في تحسين وظائف الجسم والتخلص من نزلات البرد والانفلونزا، فالكبار والصغار يحبون تناول البرتقال كامشروب أو ثمار، فالكثير منا لا يعرفون أهمية المبهرة فى إدخاله لحل مشاكل البشرة وإزالة الجلد الميت، أنة افضل الطرق الطبيعيه البسيطة التى تستخدم كماسك قوى وفعال يقوم بمهام عديدة لتحسين وتجديد خلايا البشرة وتوحيد لونها إلى اللون الابيض الناصع، فإن البرتقال يحتوى على حمض الستريك الذى يعتبر عامل أساسي في إزالة القشرة السمراء والخلايا الميتة المزعجة، والحصول على نضارة وحيوية وشكل جميل وطبيعى، لهذا نقوم باعداد هذا الماسك الذى يحتوى على فوائد عديدة للوجة والبشرة وتنقيتهما بشكل كبير من العوامل المؤثرة على اللون الطبيعي للبشرة، والعمل على وتحسين ملمسها، اليكى اسهل الخطوات التي يمكن إعدادها للحصول على ماسك البرتقال المذهل للتفتيح السريع للبشرة .

ماسك البرتقال للتخلص من البقع الداكنة

مكونات ماسك البرتقال ;

2 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال الفريش

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد

2 ملعقة كبيرة من الكركم

1 ملعقة كبيرة من الزبادي

طريقة استعمال ماسك البرتقال

احضرى وعاء مناسب لحجم المكونات ثم ضعى به الكركم وعصير البرتقال الفريش والزبادي وماء الورد ونخلط جيدا حتى يصبح الخليط ناعم، ثم نقوم بتنظيف الوجه بقطعة قطنية مبللة بماء الورد ثم نقوم بتوزيع خليط الماسك على وجهك، ثم يترك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يتم شطف وجهك بالماء الفاتر، يمكنك استخدام هذا الماسك مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على بشرة نضرة وصحية فاتحة اللون خالية من أي بقع داكنة .