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عمر شويل - جدة يعد بخاخ ماء البصل والقرنفل من أقوي الخلطات الطبيعية التي تساعد على إنبات الشعر وزيادة كثافته، كما يعمل القرنفل على سرعة إنبات الشعر في المناطق الفارغة بالرأس، ويقلل من الحكة المزعجة وقشرة الرأس التي تزعج الكثير من الرجال والنساء، كما تحتوي هذه الخلطة على بعض المكونات الطبيعية التي لا يخلو بيت منها التي تساعد على تنعيم الشعر المجعد والهيش بطريقة رهيبة، وهى من الخلطات التي تساعد على تغذية الشعر ومنع تساقطه وتزيد من كثافته وللمعانه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بخاخ ماء البصل والقرنفل السحري لتطويل الشعر وإنباته وزيادة كثافته بسرعة رهيبة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات بخاخ ماء البصل والقرنفل السحري

يتكون البخاخ من بعض المكونات البسيطة التي توجد في كل منزل وهى كما يلي:-

ربع كوب من ماء البصل.

ربع كوب من ماء الثوم.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من إكليل الجبل.

نصف ملعقة صغيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من زيت الخروع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بخاخ ماء البصل والقرنفل السحري لتطويل الشعر بخطوات بسيطة وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به الزعتر، والقرنفل، وحبة البركة، وإكليل الجبل ونقلبهم مع بعض. ثم نقوم بإضافة كوب من الماء ونضع الوعاء على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى يغلي. ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد، ثم نصفي الخليط جيداً. نحضر بخاخ فارغ ونضع به ماء البصل، وعصير الثوم، ومغلي القرنفل السابق ونقلبهم مع بعض. ثم نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية ونغلق البخاخ جيداً، ثم نقوم برج البخاخ لمدة ثلاث دقائق حتى تتفاعل المكونات مع بعضها. نقوم باستخدام الخليط كل يوم على الشعر قبل النوم ويتم غسل الشعر في الصباح بالماء الفاتر حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد بخاخ ماء البصل والقرنفل للشعر

يحتوي البخاخ على فوائد رهيبة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-