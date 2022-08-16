ليدين ساحرة كالحرير.. خلطة يابانية قنبلة لتبييض اليدين وازالة تجاعيد وسواد السنين فى ثوانى هتبقى زى يدين الاطفال

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عمر شويل - جدة ليدين ساحرة كالحرير.. خلطة يابانية قنبلة لتبييض اليدين، تبييض اليدين بالقهوة من الوصفات التي تمنحك أيدي جميلة ورطبة وناعمة، حيث أن القهوة تعمل كاسكراب فعال لتقشير الطبقات الغامقة والمتصبغة من على يداكِ، ومن ثم إحلالها بطبقات جديدة، لذلك ننصحك بالمتابعة لمعرفة الكيفية المتبعة لصنع هذا الاسكراب بسهولة تامة، والاستفادة منه كيفما تريدين.

ليدين ساحرة كالحرير.. خلطة يابانية قنبلة لتبييض اليدين

يتم ذلك عبر تجهيز بضعة مكونات ضرورية لصنع الاسكراب الطبيعي، ومنها:

البن.

اللبن، سواء طازج أو مجفف.

عسل، أو ماء ورد.

الطريقة:

اعتمدي أولا على خلط البن مع اللبن.

إن كنت استخدمت اللبن المجفف فاعتمدي على ماء الورد أو العسل لتليين الخليط وتحويله لمظهر كريمي.

انقعي يداك في بعض الماء الدافئ، ومن ثم طبقي الخليط عليهما.

احتسبي من بعد إتمام تطبيقه حوالي 20 دقيقة، من بعدها اغسلي يداكِ ببعض الماء البارد.

اسكراب القهوة لتقشير اليدين

إن كانت لديك طبقات خارجية محترقة من التعرض للشمس فحضري ما يلي:

بن.

زيت زيتون.

سكر.

الطريقة:

اجمعي المكونات في وعاء مناسب مع التحريك.

استخدمي الخليط على اليدين، وذلك مع التدليك قدر المستطاع، سواء دلكت يدًا بيد، أو طلبت المساعدة ممن يدلك لك يداكِ.

بعد حوالي ثلث ساعة اغسلي يداك جيدًا بالماء.

كرري ليدين أكثر بياضا ونعومة.

فوائد القهوة في التقشير والتبييض

القهوة من المكونات الجميلة حين استخدامها للتبييض، حيث تحتفظ بفاعلية قوية ضد البقع والآثار القديمة من ندوب ونحوه، لذلك فهي مفيدة جدًا خاصةً فيما يلي:

التخلص من المظهر السيئ للبشرة، والذي تجدينه بفعل تصبغها بألوان غامقة.

تنظيف البقايا الميتة من الجلد، والتي غالبًا ما تلتصق بفعل استخدام المنظفات والتعرض للشمس.

تنعيم جلد اليدين وجعله أفتح في اللون وتخليصها من العوامل التي سببت لها الأضرار والخشونة.

تفتيح لون البشرة مع تجديد الخلايا ومنحها التغذية المطلوبة لها.

لم عليك اختيار اسكراب القهوة؟

لأن اختيارك هذا يوفر لك الكثير من المميزات، ومنها: