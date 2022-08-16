كريم النشا والقرنفل للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال 50 سنة هتبقي ملكة جمال 

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عمر شويل - جدة كريم النشا والقرنفل للوجه، يتم من خلال تلك التركيبة المتميزة السهلة في تحضيرها وتركيبها في المنزل وبأقل الإمكانات، ولا بد من استعمال خلطات القرنفل والنشا بشكل منتظم على البشرة التي تعاني من التصبغ، وفيما يلي من تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن الخليط وأهم الوصفات التي من الممكن أن نستخدم فيها القرنفل مع النشا للتبييض، وأهم الخطوات التي من الممكن أن تتبع للتحضير.

كريم النشا والقرنفل للوجه

تبيض البشرة بالقرنفل والنشا يتم عن طريق إحضار تلك المكونات التالية:

المكونات

ملعقة من مكون النشا.

ملعقة من القرنفل.

ملعقة زيت لوز.

ملعقة من الفازلين.

قطرات ليمون.

طريقة التحضير

يسهل تحضير التركيبة من خلال اتباع تلك الخطوات القادمة:

يتم تذويب الفازلين بشكل جيد فوق حمام مائي.

لا بد من وضع القرنفل بالكمية المذكورة في الكبة لطحنه.

الإضافة لمكون القرنفل المطحون مع الفازلين والتقليب الجيد.

بقية المكونات تضاف ثم يتم تحريك الخليط، ويتم التطبيق بعد التحضير على الفور.

الخليط يعمل على جعل البشرة ذات لون موحد، وخالية من التصبغات والشوائب.

تطبيق الخليط يكون من مرة لمرتين أسبوعيًا.

وصفة النشا والزبادي لتبيض البشرة

ملعقة من النشا.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من القرنفل.

ملعقتان زيت زيتون.

ملعقة عسل نحل.

طريقة التحضير

ضعي العسل في وعاء ملائم.

يتم خلط النشا حتى يختفي أي تكتل.

أضيفي القدر الكافي من القرنفل المطحون، ومن ثم يتم خلطه حتى يمتزج ويتجانس مع العسل ومع النشا.

يضاف زيت الزيتون ونحاول مزجه حتى يكون متجانس مع بقية المكونات.

تصبح الخلطة جاهزة للاستخدام، ومن الممكن تطبيقها على الوجه من مرة لمرتين في الأسبوع.

فوائد النشا والقرنفل للبشرة

يعتبر النشا من المكونات التي تعمل على شد الجلد طبيعيا والتخلص من أي علامات على الجلد.

كما انا القرنفل يعتبر من المكونات التي تحفز الخلايا الجلدية على أن تتجدد، وبالتالي يتم تبييض الجلد بشكل طبيعي.

كما أن القرنفل مع النشا يعتبر من المكونات التي تعمل على جعل الجلد رطب خاصةً بعد إضافة الزيوت الطبيعية مع المكونين.

أسهل وصفة لتبيض البشرة تتكون من الكركم والزبادي حيث أن الزبادي يعمل علي شد البشرة وإزالة التجاعيد والجلد الميت كما أن الكركم له دور أيضا في التخلص من اي شوائب موجودة في البشرة فقومي بخلط الكركم مع الزبادي وضعي المكونات علي بشرتك واترك لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسل البشرة بالماء جيداً يمكنك تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً

وصفة الكركم لتبيض البشرة حيث أن الكركم يعمل على تفتيح البشرة، وترطيبها، إلى جانب توحيد لونها، وعلاج أي التهابات تعاني منها، بما يمنح البشرة مظهراً حيوياً ناعماً وجذاباً، فقومي بوضع الكركم المطحون مع ملعقتين من زيت الزيتون وعصير ليمونة والقليل من الماء ويتم وضع الخليط على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة ثم يغسل الوجه بالماء