نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للاحراج وارتداء الأحذية المقفولة استعملى هذه الطريقة التى تزيل القشور المتكونة على كعب القدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعض من النساء تعانى من جفاف وتقشير كعب القدمين، لهذا تلجأ دائما إلى ارتداء الأحذية المقفولة من الخلف لتجنب الاحراج، حتى لا تظهر بصورة غير لائقة، فتسعى إلى استعمال المستحضرات التجميلية والجلسات التى تتسبب فى اضرار جانبية خطيرة على الجلد ولا تعطينا النتيجه المطلوبة لمدة طويلة، فالكعوب الجافة تظهر دائما فى فصل الشتاء فيكون الجلد أكثر تأثيراً لتعرضة للجفاف والتشققات الجلدية بشكل غير طبيعي، فمن الممكن تحضير خلطة طبيعية تعطى نتائج مبهرة لتقشير الخلايا الميتة والقشور المتكونة على كعب القدمين بمجرد استعمالها ووضعها سوف تندهشين من النتيجة الفورية لازاله كافه القشور بسرعه البرق، أنها مكونات طبيعية بسيطة وآمنه يمكنك تحضيرها واستخدامها مباشرة على القدمين لتحصلين على الشكل الجمالي المطلوب للكعبين، أنها خلطة مجربة ومضمونة نالت إعجاب الكثير من السيدات والفتيات الذين يعانون من هذا الظاهرة المحرجة للكثير منا، فهى ترطب وتنعم وتنظيف فى آن واحد، كما أنها تساعد على زيادة تدفق الدم بصورة طبيعية فتعطى التوريد الطبيعى لكعب القدمين، كما أنها توفر عليكى الكثير من المال والوقت المهدور فى الذهاب المستمر لصالونات التجميل للعناية بالقدمين وشراء الخلطات المصنوعة بالمواد الكيميائية الضارة بصحة الجلد، فهى هذا المقال نقوم باعداد طريقة طبيعية مجربة تعطى لمعان ونعومة فائقة من أول إستعمال .

بعض من النساء لا تعرف الطريقة الصحيحة لإزالة القشور المتكونة على الكعبين وإظهارهما بشكل جميل ومورد، لهذا نقوم باعداد هذه الخلطة الطبيعية التى تعمل على إزالة القشور والخلايا الميتة، كما أنها ترطب وتنعم وتنظيف بفاعلية كبيرة بدون اى آلام أو مجهود سوف تلاحظين الفرق المذهل بعد الاستعمال مباشرة، كما أنها تعالج التشققات الجلدية والخطوط وتساعد على التآم الجروح وإعطاء الكعبين التوريد الطبيعى الذى يدوم طويلاً .

طريقة لتنعيم كعب القدمين

مكونات خلطة تنظيف كعب القدمين ;

2 ملعقة من الملح الأبيض

نصف كوب من عصير الليمون

ربع كوب من ماء الورد

3 ملاعق كبيرة من زيت الجلسرين

ماء دافئ

طريقة استخدام خلطة تنظيف كعب القدمين

قومى بأحضار وعاء مناسب ضعى به الماء والملح ثم ماء الورد والجلسرين وكمية من عصير الليمون ونقلب جيدا ثم نقوم بوضع القدمين لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يتم تنظيف الكعبين بحجر الخفاف، ثم نقوم بوضع كمية من الليمون وزيت الجلسرين وماء الورد فى وعاء ونخلط جيدا حتى تتجانس تماماً ثم نقوم بتوزيع هذه الخلطة على القدمين، ويتم ارتداء جوارب ونتركها طوال الليل حتى نحصل على نتيجة مبهره، يجب تكرار هذه الطريقة حتى تتجنبين حدوث هذا الجفاف والتشققات مره اخرى، هذه الخلطة تعطى نعومة كالحرير وتوريد طبيعى للكعبين بشكل دائم .