9 اخطاء صحية بنعملها من غير ما نعرف انها مضره

كلنا بنتعلم اساسيات العناية الشخصية من الطفولة ، من اول غسل الايدين وتنضيف الاسنان بانتظام ، ولكن في كتير من الاوقات بنعمل عادات النضافة دي بشكل روتيني من غير ما نفكر انها ممكن تضرنا ، حتى الطريقة اللي بنجفف بيها جسمنا بعد الشاور وبنقص بيها ضوافرنا مهمة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم قايمة ب 9 اخطاء صحية كتير مننا بيعملها من غير ما نعرف انها ممكن تضرنا.

اخطاء صحية:

1- دايما بتبدأي تنضيف اسنانك من نفس المكان:

لما باستمرار نبدأ تنضيف اسنانا من نفس المكان ، فاحنا كده كل مرة بندي اهتمام اكبر للاسنان اللي بيتم تنضيفها الاول ، والاسنان اللي بنضفها في الاخر م بتاخد نفس الاهتمام لاننا بنميل للاحساس بالملل في الوقت اللي بنوصل فيه للاسنان الاخيرة ، عشان كده دكاترة الاسنان بينصحوا انك تغيري نمط تنضيف الاسنان وتبدأي كل مرة باسنان مختلفة عشان تنضفيها بشكل متساوي.

2- بنغسل وشنا بعد النشاط البدني مش قبله:

الخبراء بينصحوا ان غسل الوش قبل ممارسة اي نشاط بدني مهم ، الافضل تغسلي اي مكياج او اوساخ قبل التمرين ، اما عن نضافة البشرة بعد التمرين ماتقلقيش من ده لو معملتيهوش ، لانه من الافضل عدم مسح الوش من العرق بعد التمرين على طول ، لانك كده بتخاطري بانسداد المسام ، هيكون كفاية في الوقت ده انك تطبطبي بس على الوش بفوطة قطن ، وممكن تبقي تغسليه بعدين.

3- بتقصي ضوافرك وهي رطبة:

الضوافر وهي رطبة او مبلولة بتبقى انعم من وهي جافة ، عشان كده قصها بيكون اسهل بالنسبة لك ، ولكن الحقيقة ان الطريقة دي ممكن تضر الضوافر وتسبب تكسرها وتشققها ، عشان كده الافضل قص الضوافر بعد ما تجف.

4- بتعتمدي على المناديل المبللة في تنضيف الايد:

المناديل المبللة المضادة للبكتيريا بتقتل الجراثيم ، ولكن على الايد النضيفة بس ، اما لو الجلد عليه اوساخ او مش نضيف بأي شكل ، الكحول الموجود في المناديل المبللة مش هيخترق الجلد ، وفي الحالة دي تنضيف الايد بالطريقة التقليدية بالماية والصابونة هتكون هي الطريقة الموثوقة اللي تعتمدي عليها.

كمان مناديل الاطفال المبللة مش بتحتوي على كمية كافية من الكحول لازالة الفيروسات والبكتيريا.

5- بتجففي جسمك زيادة عن اللزوم بعد الشاور:

الخبراء مش بينصحوا بتجفيف الجسم بالفوطة تماما بعد الاستحمام ، لاننا كده بنزيل الخلايا الميتة اللي بتحمي البشرة ، بدل كده ، الافضل تستني ان الجلد ينشف من نفسه ، او جففيه بالراحة بالفوطة بدل الفرك.

6- بتستخدمي الفوط الصحية المعطرة:

منتجات النضافة النسائية المعطرة ممكن تأدي لكسر توازن درجة الحموضة في الجلد ، وده هيأدي لتهيج البشرة ، الافضل اختيار منتجات النضافة الخالية من اي مواد كيميائية اضافية ، زي العطور.

7- بتستخدمي كمية كبيرة من معجون الاسنان:

كتير متخيلين انه كل ما زاد كمية معجون الاسنان ، ده هيكون افضل لاسنانا ، لكن الحقيقة ان غسل الاسنان بكمية كبيرة من المعجون ممكن يأدي للتسمم بالفلور عند الاطفال ، وتلف المينا الناتج عن الفلوريد الزيادة ، وده هيخلي الاسنان معرضة اكتر للتسوس مع التقدم في العمر.

التسمم بالفلور في الغالب بيصيب الاطفال ، ولكن مع ذلك ، لان استخدام كمية كبيرة من معجون الاسنان اللي بيحتوي على جزئيات كاشطة مع الفرك بالفرشة ده ممكن يسبب ضعف المينا ، انتي ممكن تتجنبي كل المشاكل دي لو استخدمتي كمية معجون بحجم حبة البسلة في كل مرة تغسلي فيها اسنانك.

8- بتستخدمي نفس مضاد العرق باستمرار:

مع مرور الوقت ، اجسامنا بتتعود على مضادات العرق ، لو بنغيرها نادرا ، هتبقى غير فعالة ضد الروايح الكريهة ، عشان كده مفيد انك تغيري مضاد العرق بشكل دوري.

9- بتنضفي الاذن ومش بتغسلي وراها:

اول حاجة ان مش المفروض تنضفي الاذن من جوه لان هي بتنضف نفسها بنفسها ، ولكن لو بدأ الجسم في انتاج شمع كتير في الاذن ، وحسيتي بعدم راحة او فقدان السمع في الحالة دي هتحتاجي استشارة دكتور اللي هيعملك الاجراءات اللازمة.

وفي الوقت نفسه معظمنا بينسى تنضيف منطقة ورا الاذن ، على الرغم ان المفروض تعملي ده بانتظام ، لان لو نسيتي تنضفي المنطقة دي ، البشرة هتبدأ تطلق روايح كريهة ، وعشان تمنعي ده يحصل ، اغسلي ورا الاذن بالماية والصابون بشكل يومي.

ايه من العادات دي بتعمليها بالفعل؟

8 حاجات بنعملها كل يوم بتضرنا من غير ما نعرف