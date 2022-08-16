نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكريم العجيب.. كريم النشا والليمون السحرى لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة وشد التجاعيد لبسرة بيضة كالبدر في المقال التالي
عمر شويل - جدة الكريم العجيب.. كريم النشا والليمون السحرى لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة ، النشا والليمون لتفتيح البشرة من العناصر الطبيعية التي تفيد البشرة ولا تقتصر على تفتيحها فقط، حيث أن النشا والليمون من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها لبشرتك وتمنحها فوائد عدة وتعالج كثير من الأضرار التي تتعرض لها البشرة، ومن خلال ما قلنا سنتحدث عن الفوائد التي يمكنك الاستفادة بها من هذين المكونين وكيفية تطبيق تلك الوصفات لتحصيل النتائج المرغوبة.
الكريم العجيب.. كريم النشا والليمون السحرى لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة
استخدامك لهذا الخليط يضمن لك عدة فوائد إضافة إلى أنه يكون مكون طبيعي لا يسبب أي ضرر للجلد، ومن فوائد هذه الخلطة ما يلي:
- القضاء على مسببات خشونة البشرة سواء كان الجلد الميت أو العوالق الملتصقة بالبشرة.
- يوتي نتيجة ممتازة من المرة الأولى للاستخدام، وهي توحيد لون البشرة.
- يجعل بشرتك رطبة ولينة، ويحافظ على مظهرها النضر وشكلها اللامع.
- المساعدة في تنظيف البثور السوداء والتخلص من الأوساخ المتراكمة في المسامات.
- حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، وغيرها من العوامل المسببة للضرر التي ربما لا تنتبهي إليها.
فوائد النشا للبشرة
إن كنت لا تعرفين بعض الفوائد التي تعود عليك من استخدام النشا على بشرتك فربما تفيدك تلك المعلومات التي نقدمها لك أدناه.
- النشا من المكونات الطبيعية المتاحة للاستخدام مع البشرة الدهنية، لأنها تمتص الزيوت والدهون الزائدة، وتجعل البشرة أكثر تحكمًا في إفرازها.
- تخفيف تأثير الجو الحار وأشعة الشمس على البشرة.
- استعادة صحة البشرة وتغذيتها الجيدة مما يساهم في تجديد طبقاتها وخلاياها.
- التخلص من مشكلات الطفح الجلدي والالتهابات التي تسبب الحكة.
- تقليل أثر الشمس الذي يجعل البشرة تصبح أكثر اسمرارًا بسببها.
- إزالة الكلف من الوجه أو الجلد، والذي يظهر بسبب التعرض للجو الحار وبعض العوامل الأخرى.
- تجديد الحالة الصحية للبشرة وتنعيمها لإنتاج خلايا جديدة مع الحفاظ على رطوبتها.
- إمداد البشرة ببعض الفيتامينات التي تحتاج إليها.
فوائد الليمون بالبشرة
- من المعروف أن الليمون مفيد جدا للبشرة، وأهميته ترتكز أكثر على قدرته على تطهير البشرة.
- الليمون يجعل بشرتك تقاوم وجود أي جذور حرة فيها مما يمنع بعد ذلك تكون التجاعيد والأمراض فيها.
- لها دور فعال في تفتيح البشرة والقضاء على المناطق السمراء فيها.
- يزيل الرؤوس السوداء من المسامات وينظفها ويجعلها في حالة أفضل بكثير مما سبق.
- الليمون يمنع فرص زيادة حب الشباب أو ظهوره من الأصل، لكونه يقضي على البكتيريا التي تسببه.
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