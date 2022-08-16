خلطة يابانية سرية لازالة الشعر الزائد فى الجسم والاماكن الحساسة بدون الم نهائيا وفى دقيقتين بدون تكاليف وبكل سهوله

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عمر شويل - جدة خلطة يابانية سرية لازالة الشعر الزائد فى الجسم والاماكن الحساسة بدون الم، خلطة يابانية للتخلص من الشعر الزائد الذي يعاني منه الناس كافة، فسواء كان الشعر خفيفًا أو كثيفًا فهو يظهر في الوجه واليدين وغيرهما، مما يسبب مظهرًا سيئًا في الحقيقة، لذلك تحتاج الفتيات خاصةً للتخلص منه مع التركيز على الخفيف منه، وفي يومنا هذا نقدم لك من خلال موقعنا وصفة يابانية مذهلة لتخليصك من أدق الشعيرات في الجسم والوجه بمكونات بسيطة وفعالة وغير مكلفة.

خلطة يابانية سرية لازالة الشعر الزائد فى الجسم والاماكن الحساسة بدون الم

تتطلب تلك الوصفة تجهيز المقادير التالية:

عسل.

ليمونتان.

شوفان.

الطريقة:

عليك البدء بخلط المكونات بكميات مناسبة للمناطق المطلوب تنظيفها.

خذي البعض من الخلطة، ووزعيها مفرودة على الجلد.

انتظري حتى تصبح جافة ومائلة للصلابة، وبعدها اغسلي وجهك بماء ساخن وافركيها.

رطبي بشرتك بكريم مناسب.

كرري نفس الخطوات مرتين في الأسبوع، وستقضي على أي فرصة لنمو الشعر الزائد مرة أخرى.

وصفة الدقيق والليمون لإزالة الشعر الزائد

من الوصفات السهلة جدا، والتي يمكنك أن تعتمديها من أجل إزالة الشعر الزائد في وجهك أو جسدك وهي تتطلب تحضير المكونات التالية:

دقيق.

ليمونة.

ماء.

الطريقة:

ستحتاجي في البداية للإتيان ببعض الماء ثم عصر الليمون عليها.

بعدها نضع الدقيق في طبق على أن يكون الطبق عميق.

حدد الكميات بحسب المناطق المطلوب تنظيفها.

ضعي الماء بالليمون على الدقيق وبكمية متناسبة حتى تصنعي منها عجينة متماسكة.

افردي العجينة على البشرة المطلوبة تنضيفها.

من بعدها انتظري بعض الوقت، وخلال وقت قصير ستجدي أن العجينة قد جفت.

ابدإي بفركها من على وجهك برفق دون الضغط على بشرتك لكي لا تسببي لها الأذى.

سيخرج الخليط مع الشعر الزائد الذي كان موجود في الجلد.

اغسلي البشرة ببعض الماء الدافئ ثم رطبيها بكريم مناسب.

الكركم واللبن لتنظيف البشرة من الشعر