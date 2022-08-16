نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي كوب سكر وتعالى أقولك أسرار عمل بسكويت الشاي الاقتصادي المقرمش اللذيذ في البيت بطريقة سهله وبمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرار عمل بسكويت الشاي الاقتصادي المقرمش اللذيذ، يعد بسكويت الشاي الاقتصادي من أفضل أنواع الحلوى والمخبوزات اللذيذة التي يفضلها الأطفال كثيرا، والكثير من الكبار يحبون تناوله أيضا كوجبة خفيفة خاصة على وجبة الإفطار مع فنجان من الشاي أو القهوة أو الحليب والبعض يفضله بجانب عصير البرتقال، حيث يعد من المأكولات المفيدة لاحتوائه على البروتين والكالسيوم والسكر والدهون ولكن يجب عدم الإفراط في تناوله وسوف نقوم بشرح طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي اللذيذ. أسرار عمل بسكويت الشاي الاقتصادي المكونات 4 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

4 بيضات كبيرة.

ملعقة ونصف من الفانيليا.

كوب من السكر الناعم.

كوب من زيت الذرة.

نصف كوب من الزبادي. خطوات التحضير نحضر وعاء مناسب للعجن ونضع به البيض والفانليا والسكر ونقوم بخلطهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي.

نبدأ بإضافة الزيت بشكل تدريجي مع الاستمرار في الخفق حتى الوصول إلى القوام الكريمي.

نضيف الزبادي ونستمر بالتقليب حتى يمتزج مع الخليط.

نضع الدقيق في وعاء عميق بعد نخله ونضيف إليه البيكنج بودر ونخلطهم جيدا.

نضيف خليط الدقيق إلى الخليط السابق بشكل تدريجي مع الاستمرار في الخفق والتقليب حتى الانتهاء من كمية الدقيق والوصول إلى عجينة متماسكة وطرية.

نفرد كمية العجين على هيئة دائرة بقطر كبيرو بسمك مناسب حسب الرغبة.

نقطع دائرة العجين إلى أشكال بواسطة قطاعات البسكويت المختلفة حسب الرغبة.

نضع قطع البسكوت داخل صينية فرن مدهونة و بها ورق زبدة.

ندخل صينية البسكويت الفرن على درجة حرارة 200 درجة حتى النضج والوصول إلى اللون الذهبي. طريقة عمل بسكويت الشاي بالجوز الهند المكونات 3 كوب دقيق أبيض للمخبوزات.

ملعقة من البيكنج بودر.

3 بيضة كبيرة.

ملعقة من الفانيليا.

½ كوب من السكر الناعم.

ملعقة ونصف من عسل النحل.

⅓ كوب زيت ذرة.

ملعقتان من جوز الهند. خطوات التحضير نحضر وعاء عميق ومناسب للعجن ونضع به بيضتان والفانيليا والسكر ونخلطهم جيدا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.

نضيف العسل ثم الزيت تدريجيا مع الاستمرار في التقليب حتى تمام التجانس والوصول إلى قوام كريمي.

في وعاء اخر نضع الدقيق بعد نخله والبيكنج بودر وجوز الهند ونخلطهم جميعا.

نبدأ بإضافة خليط الدقيق تدريجيا إلى الخليط الكريمي مع الاستمرار في التقليب جيدا ثم العجن للوصول إلى عجينة متماسكة وناعمة وطرية.

نفرد العجين باستخدام النشابة ثم نقطعه باستخدام قطاعات البسكويت إلى أشكال مختلفة أو متشابهة حسب الرغبة.

نخرم كل قطعة بالشوكة لضمان تمام النضج وترص القطع داخل صينية فرن أو صاج موضوع به ورق الزبدة.

نخفق بيضة ونضع عليها ¼ ملعقة من الفانيليا وقطرات من الخل وندهن بها وجه جميع قطع البسكويت وندخله الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج والوصول إلى اللون الأصفر الذهبي.

نخرج البسكويت من الفرن ونتركه يبرد تماما ثم يرص في طبق التقديم ويقدم بجانب الشاي أو غيره من المشروبات حسب الرغبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتي كوب سكر وتعالى أقولك أسرار عمل بسكويت الشاي الاقتصادي المقرمش اللذيذ في البيت بطريقة سهله وبمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.