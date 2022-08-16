نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كريم العرايس…طريقة عمل كريم النشا والليمون لتبييض البشرة والوجه وتفتيح والمناطق الغامقة بالجسم وإزالة البقع هتشوفي الفرق بنفسك في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم النشا والليمون لتبييض البشرة والوجه وتفتيح والمناطق الغامقة بالجسم، يمكن تحضير كريم النشا والليمون في المنزل بطريقة بسيطة و سهلة وبمكونات بسيطة موجودة في كل منزل، حيث أن كريم النشا والليمون من الوصفات الفعالة بشكل كبير في تفتيح البشرة وإزالة التصبغات منها خلال وقتٍ قصير، حيث أن الوصفات الطبيعية تكون مفيدة للبشرة أكثر من الوصفات الكيميائية لأنه لا يكون لها أي ضرر للبشرة ولا ينتج عنها أي آثار جانبية للبشرة، وفي السطور التالية سوف نوضح كيفية عمل كريم النشا والليمون.
طريقة عمل كريم النشا والليمون لتبييض البشرة
يمكن تحضير هذا الكريم وتصنيعه في المنزل بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية وهي كالتالي:
المكونات
طريقة التحضير
- في إناء قومي بوضع جل الصبار وضعيه في الميكروويف حتى يذوب، ثم ضعي النشا وامزجي المكونات مع بعضها البعض حتى تختلط تماماً.
- قومي بإضافة زيت الزيتون وعصير الليمون على الخليط السابق واخلطي كل المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة.
- ضعي المزيج في البشرة وافرديه جيداً، واتركيه لمدة لا تقل عن عشر دقائق على الوجه ثم يتم غسله باستخدام الماء الفاتر.
- عندما تقومين باستخدام هذه الوصفة بشكل مستمر سوف تلاحظين الفرق في تفتيح البشرة.
كيفية تحضير ماسك الليمون والنشا لتبييض البشرة
المكونات
طريقة التحضير
- في إناء ضعي الماء وقومي بتقطيع الليمونة إلى شرائح رفيعة وضعيها في الماء، ثم ضعي الإناء على النار لكي يسخن لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتى تنضج شرائح الليمون.
- في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي الخليط السابق وقومي بتشغيل الخلاط حتى تصبح المكونات متجانسة.
- قومي بوضع الخليط السابق على النشا وضعيه على النار مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام بعض الشيء.
- اتركي المزيج على جنب حتى يبرد تماماً ثم ادخليه الثلاجة لمدة عشر دقائق.
- نظفي بشرتك جيداً قبل استخدام الكريم وقومي بفرده على البشرة أو على المكان المراد تفتيحه، واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم يتم غسل المكان بالماء الفاتر والصابون.
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