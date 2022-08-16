نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كريم العرايس…طريقة عمل كريم النشا والليمون لتبييض البشرة والوجه وتفتيح والمناطق الغامقة بالجسم وإزالة البقع هتشوفي الفرق بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم النشا والليمون لتبييض البشرة والوجه وتفتيح والمناطق الغامقة بالجسم، يمكن تحضير كريم النشا والليمون في المنزل بطريقة بسيطة و سهلة وبمكونات بسيطة موجودة في كل منزل، حيث أن كريم النشا والليمون من الوصفات الفعالة بشكل كبير في تفتيح البشرة وإزالة التصبغات منها خلال وقتٍ قصير، حيث أن الوصفات الطبيعية تكون مفيدة للبشرة أكثر من الوصفات الكيميائية لأنه لا يكون لها أي ضرر للبشرة ولا ينتج عنها أي آثار جانبية للبشرة، وفي السطور التالية سوف نوضح كيفية عمل كريم النشا والليمون.

طريقة عمل كريم النشا والليمون لتبييض البشرة

يمكن تحضير هذا الكريم وتصنيعه في المنزل بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية وهي كالتالي:

المكونات

طريقة التحضير

في إناء قومي بوضع جل الصبار وضعيه في الميكروويف حتى يذوب، ثم ضعي النشا وامزجي المكونات مع بعضها البعض حتى تختلط تماماً.

قومي بإضافة زيت الزيتون وعصير الليمون على الخليط السابق واخلطي كل المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة.

ضعي المزيج في البشرة وافرديه جيداً، واتركيه لمدة لا تقل عن عشر دقائق على الوجه ثم يتم غسله باستخدام الماء الفاتر.

عندما تقومين باستخدام هذه الوصفة بشكل مستمر سوف تلاحظين الفرق في تفتيح البشرة.

كيفية تحضير ماسك الليمون والنشا لتبييض البشرة

المكونات

طريقة التحضير