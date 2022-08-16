نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رموشك طويلة جداً كأنها رموش اصطناعية…كنز رباني لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية في 3 أيام هتشوفي الفرق بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنز رباني لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة خيالية، تعددت الطرق والوصفات التي تسعد على تطويل الرموش وتكثيفها بشكل آمن وفعال في فترة زمنية قصيرة دون اللجوء إلى استخدام تقنيات جديدة. ومما لا شك فيه أن الحواجب الكثيفة والطويلة حلم لكل فتاة وسيدة حيث أنها تضيف مزيداً من الجاذبية والأنوثة، وتعتمد جميع الوصفات الطبيعية على استخدام مواد آمنة تماماً على البشرة وغير ضارة على الإطلاق وتعمل أيضاً على اكتساب البشرة الكثير من العناصر الغذائية التي تحتاجها مما يحسن من مظهرها في وقت قصير جداً ويجعلها كام الطبيعية والاستغناء عن تركيب الرموش الاصطناعية.

كنز رباني لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

زيت جوز الهند يحتوي على مجموعة كبيرة من الأحماض الأمينية التي تعمل على مقاومة الفطريات ومنع تكون البكتيريا على منطقة الرموش، إضافة إلى عدم وجود حساسية أو تهيج للبشرة من زيت جوز الهند مثلما يفعل الليمون.

المكونات:

ملعقتين من زيت جوز الهند البكر.

فرشاة الماسكرا.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به كمية زيت جوز الهند الموجودة لدينا، ثم نقوم بوضع الإناء على حمام مائي حتى يتحول زيت جوز الهند إلى قوام سائل.

نقوم بوضع الفرشاة في زيت جوز الهند ثم نقوم بتطبيقها على الرموش السفلية والعلوية قبل النوم.

نحضر قطعة من القطن مبللة بالماء ونقوم بمسح منطقة حول العينين حتى نزيل أي زيادة من الزيت.

نقوم بغسل العينين في الصباح بالماء والغسول المناسب.

نكرر تلك الوصفة مرة واحدة يومياً حتى نحصل على نتيجة مرضية.

وصفة الحليب لتطويل الرموش وتكثيفها

يحتوي الحليب على مجموعة كبيرة من العناصر والمواد الغذائية التي تعمل على تحفيز نمو الشعر وحمايته من التساقط وتنعيمه.

المكونات:

ملعقتان من الحليب السائل.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير: