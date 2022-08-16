اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد سيصبح شعرك ناعم وحرير من أول استعمال

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عمر شويل - جدة تبحث الأغلبية العظمى من الفتيات والسيدات عن منتجات تساعد على فرد شعرهن وتنعيمه، من أجل تسهيل عملية تمشيطه وتصفيفه بتسريحات شعر جديدة ومختلفة،لذلك قررنا أن نوضح بعض الطرق والأساليب التي ستساعدك على فرد الشعر من خلال الاستعانة بمواد طبيعية تعمل على فرد الشعر، ومنحه الترطيب واللمعان المطلوب. اقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن المكونات حبة واحدة من الموز.

نصف حبة من الأفوكادو. طريقة التحضير قومي بهرس حبة الموز في وعاء مناسب الحجم، حتى يتحول إلى عجينة لينة.

أضيفي لب أو قلب ثمرة الأفاوكادو إلى الموز المهروس، وقلبيهما جيداً معاً، حتى يتكون ماسك متجانس القوام.

افردي المعجون النتاج على الشعر بعد تقسيمه إلى أجزاء متساوية.

غطي شعرك ببونيه الاستحمام، ثم اغسلي شعرك بعد مرور ساعة كاملة.

اشطفي شعرك جيداً بالماء الفاتر أو البارد والقليل من البسلم (للتخلص من كل بقايا الماسك).

احرصي على الانتظام على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، إلى أن تحصلي على أفضل نتيجة ملموسة. وصفة المايونيز وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن المكونات ثمرة واحدة من الموز.

ملعقتان كبيرتان من المايونيز.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي تقشير ثمرة الموز في إناء مناسب الحجم، ثم ضعي القشور في مكان معرض للهواء والشمس لتجفيفها.

قومي بوضع القشور الجافة في المطحنة الكهربائية، حتى تتحول القشور إلى بودرة.

ثم قومي بتسخين زيت الزيتون قليلاً من خلال وضعه في الميكروويف لبضع ثواني.

أضيفي زيت الزيتون والمايوينز إلى بودرة القشور، واخلطي جميع المكونات معاً في وعاء مناسب الحجم.

اغسلي شعرك جيداً بالماء والشامبو لتنظيف فروة الرأس، ثم افردي الماسك الناتج على كامل أجزاء شعرك من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك باستخدام بونيه الاستحمام، ثم تركي الماسك على شعرك حتى يجف تماماً.

اغسلي شعرك بالماء والقليل من البلسم (لترطيب شعرك والتخلص من رائحة المايونيز الغير مستحبة).

اتركي البلسم لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ثم كرري ذلك الماسك مرة واحدة في الأسبوع، حتى تحصلي على شعر مفرود صحي وناعم.

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