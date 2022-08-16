نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليها كل يوم لاولادك وأحلي من الجاهزة كمان…طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة القطينة بحشوات مختلفة طعمها روعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة القطينة بحشوات مختلفة، تعتبر عجينة البيتزا الهشة من أشهر أنواع المعجنات التي يحبها الكبار والصغار وذلك لاختلاف طرق إعدادها، يمكن تحضيرها بالدجاج أو اللحم أو الجبنة وحشوات أخري كثيرة كما أنها تتضمن العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان والآن سوف نقدم لكم طريق سهله لتحضير عجينة البيتزا الهشه . طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة القطينة المكونات 180 جرام لبن زبادي.

كمية مناسبة ماء.

100 جرام زيت نباتي.

200 جرام زيت زيتون.

بيضة.

كيلو دقيق.

ملعقتين كبيرتين خميرة فورية.

200 جرام زبدة مذابة.

ملعقتين كبيرتين سكر.

ملعقتان كبيرتان ملح.

ملعقتان كبيرتان لبن بودرة. طريقة التحضير ضعي البيضة في وعاء صغير أخفقي جيداً.

ضعي الدقيق في وعاء آخر وأضيفي إليه السكر والحليب والملح وقلبي المكونات جيداً حتى تتجانس.

أضيفي إليه الزيت النباتي وزيت الزيتون وافركي المكونات باليد حتى تتجانس مع بعضها البعض.

ثم أضيفي إليه البيض المخفوق و لبن الزبادي والزبدة والخميرة واعجنيها بشكل جيد.

أضيفي إليه الماء ببطء مع الاستمرار في العجن حتى تصبح العجينة متماسكة.

غطي العجينة بورق النايلون واتركيها لمدة 40 دقيقة حتى ترتاح.

ثم استخدمي العجينة في تحضير البيتزا. طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة بالزبادي المكونات ربع معلقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ثلث ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

معلقة صغيرة خميرة.

نصف معلقة صغيرة سكر.

ثلاث أرباع كوب زبادي.

نصف كوب من اللبن السائل الدافئ.

كوبين ونصف من الدقيق. طريقة التحضير ضعي في وعاء عميق الدقيق والملح والسكر وقلبي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها البعض.

أضيفي إليه زيت الزيتون وبودرة الثوم والخميرة والزبادي واللبن ثم اعجنيها جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة وطرية.

ضعي العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى ترتاح وتختمر لبعض من الوقت واستخدميها في عمل البيتزا. طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة بالزيت النباتي المكونات 3 بيضات.

نصف كوب ماء.

ثلث كوب زيت نباتي.

نصف كوب لبن.

ربع معلقة صغيرة ملح.

معلقتان كبيرتان خميرة فورية.

5 أكواب دقيق. طريقة التحضير ضعي البيض في وعاء واخفقي، ضعي الماء في وعاء آخر ومعه السكر والخميرة وقلبيه جيداً.

اتركي الوعاء في مكان دافئ حتى تتخمر، وضعي الدقيق والملح في وعاء عميق وقلبيه جيداً.

أضيفي إليه البيض المخفوق واللبن وخليط الخميرة واعجنيها معاً لمدة ربع ساعة حتى تتماسك.

ثم غطي الوعاء واتركيها لمدة ساعة حتى تتخمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتعمليها كل يوم لاولادك وأحلي من الجاهزة كمان…طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة القطينة بحشوات مختلفة طعمها روعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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