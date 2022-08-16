وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق وعلاج جميع مشاكل الشعر تنعيم وترطيب الشعر من اول استعمال

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عمر شويل - جدة وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق، تعد الوصفات الهندية من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة لتحفيز نمو الشعر وتكثيفه، باستخدام مكونات طبيعية، لذا نقدم لكم أكثر من وصفة لتطويل الشعر وصفة هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق نظراً لاحتواء بياض البيض على نسبة عالية من عناصر الكبريت والبروتينات التي تساهم في تطويل الشعر وتكثيفه من خلال منعه من التساقط. المكونات بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي بفضل بياض البيضة عن الصفار في طبق عميق.

اخفقي بياض البيض جيداً حتى يصبح قوامه سائلاً بشكل نسبي.

أضيفي مقدار من زيت الزيتون والعسل إلى بياض البيض، ثم قومي بتقليبهم جيداً معاً حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

قومي بتوزيع الخليط على شعرك المقسم إلى أجزاء، مع التركيز على الجذور والأطراف.

اتركي الماسك على شعرك لمدة ثلث ساعة، ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.

يمكنك ترطيب شعرك من خلال وضع القليل من حمام الكريم على شعرك، وتركه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة مرتين في الأسبوع الواحد، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة زيت الزيتون لتطويل الشعر بسرعة البرق ثمرة واحدة من الأفوكادو.

حبة واحدة من الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي بتقشير ثمرة الأفوكادو، ثم اهرسيها حتى تحصلي على معجون ناعم القوام.

ثم ابدئي بإضافة زيت الزيتون إلى مهروس الأفوكادو، ثم عصير الليمون، وقلبي كافة المكونات معاً إلى أن تحصلي على ماسك متجانس القوام.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم افردي الماسك على كامل أجزاء شعرك.

اتركي الماسك لمدة تتراوح من 15 -20 دقيقة، ثم غطيه بكيس بلاستيكي.

اغسلي شعرك بالماء والقليل من الشامبو. وصفة الحلبة وزيت الخروع لتطويل الشعر ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من ثمار جوز الهند.

نصف ملعقة من مسحوق الحلبة. طريقة التحضير قومي بخلط زيت الخروع مع زيت ثمار جوز الهند معاً حتى يتجانس 2- ثم أضيفي مطحون الحلبة إلى خليط الزيوت، مع التقليب المستمر، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

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