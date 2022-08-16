طريقة عمل روج ومورد طبيعي بالمنزل بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية بدون مواد كيميائية 

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عمر شويل - جدة تتعدد الدرجات والألوان التي يمكن بها صنع روج طبيعي في المنزل، دون الحاجة إلى شراء أنواع من أحمر الشفاه عالية الثمن، إلى جانب تأثيرها المضر على الشفايف، نظراً لاحتوائها على نسب عالية من المواد الكيميائية بما يتسبب في جفاف الشفاه. طريقة عمل روج ومورد طبيعي بالمنزل المكونات علبة فازلين طبيعي.

علبة ألوان مائية (الدرجات التي تفضلينها).

كمية قليلة من الكحول الطبي.

قطع من القطن.

شمعة.

مغرفة.

روج شفايف. طريقة التحضير نقوم بنزع الألوان المائية من علبة الألوان باستخدام طرف سكين حاد أو معلقة، ثم احفظي الألوان المنتزعة في منديل ورقي لحين استخدامها.

قومي بغمس قطع القطن في الكحول، ثم مسح علبة الألوان بهدف تعقيمها، من أجل حفظ الروج الجديد بها.

نقوم بتقطيع إصبع الروج إلى قطع صغيرة باستخدام السكين أيضاً.

نضع قطع الروج على المغرفة المستخدمة.

نشعل الشمعة، ثم نضع المغرفة فوقها بشكل مباشر، ونتركها لحين ذوبان قطع الروج بشكل كامل.

نضيف ربع ملعقة من الفازلين إلى الروج المذاب في المغرفة، ثم نقلبهما معاً، حتى يمتزجا تماماً.

نختار من الألوان المائية الدرجة التي نفضلها، ثم نقوم بتقطيعها إلى أجزاء صغيرة.

نضيف قطع اللون المائي إلى المغرفة، لحين ذوبانه تماماَ.

ثم نقلب كل من الروج والفازلين واللون المائي معاً حتى نحصل على درجة الروج التي نود الحصول عليها.

ثم نقوم بعد ذلك بسكب الروج الجديد الذي حصلنا عليه في أحد ثغرات علبة الألوان المائية التي قمنا بتعقيمها سابقاً.

ونستمر بتلك العملية حتى تمتلئ علبة الألوان بالدرجات التي نود الحصول عليها، ثن نحفظ العلبة في الثلاجة لحين استخدامها. وصفة النشا لعمل روج ومورد طبيعي بالمنزل قلم روج قديم.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت النعناع.

لون طبيعي من درجات اللون الأحمر.

ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقة من الفازلين الأبيض. طريقة التحضير في الخطوة الأولى قومي بإذابة زبدة الشيا والفازلين الأبيض في وعاء في الميكروويف، وتركهما لعدة ثواني.

ثم أضيفي زيت النعناع إلى الخليط السابق، مع التقليب المستمر، حتى تمتزج جميع المكونات معاً.

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