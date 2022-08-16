نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد والتصبغات والبقع السوداء هتبقي ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة، تلجأ الكثير من النجمات والفنانات إلى أجراء عمليات تجميل بوجههن لعدة أسباب ومنها: نفخ أو تكبير الخدود، للحصول على إطلالة أنثوية جذابة ومتميزة، وبالرغم من التكاليف الباهظة التي تتكلفها السيدات مقابل إجراء تلك العمليات، إلا أن نسبة كبيرة منها تعطي نتائج عكسية تماماً ولا يمكن تعديل النتيجة التي تم الوصول إليها إلا بإجراء عمليات أخرى.

كريم الخميرة والنشا لتفتيح البشرة

تلعب كل من الخميرة والنشا دوراً حيوياً في نفخ الخدود، حيث تساهم الخميرة في تسمين الوجه وإعطائه منظر ممتلئ، إلى جانب مساهمتها في تحفيز إنتاج نسب عالية من الكولاجين، وهو المادة المسئولة عن شد البشرة وعلاج التجاعيد وعلامات تقدم السن، بينما تعمل النشا بدورها على تبيض البشرة وتوحيد لونها، ومنح البشرة مظهراً ناعماً وجذاباً.

المكونات

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

قومي بإضافة المكونات السابقة معاً في وعاء واحد مناسب الحجم.

قلبي المكونات تقليب مستمر، حتى تتجانس معاً، ويتكون خليط متجانس القوام.

اغسلي وجهك جيداً بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك.

افردي الخليط السابق على بشرتك (خدودك)، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق.

أخيراُ اشطفي وجهك بالماء الدافئ ثم البارد.

قومي بترطيب بشرتك باستخدام نوع كريم مرطب مناسب.

كرري تلك الوصفة مرتين كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود

ملعقة واحدة من الخميرة الجافة.

ملعقة واحدة من النشا.

كمية قليلة من الماء الدافئ.

طريقة التحضير