نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر كريم جليسوليد للوجه والجسم كله والتخلص من البقع البنية احصلي علي وجه مشدود ابيض كالشمع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كريم الجليسوليد من الكريمات المشهورة والشائعة بين الغالبية العظمى للسيدات والفتيات، والذي يستخدم بشكل أساسي في ترطيب البشرة ترطيباً عميقاً من أجل الحفاظ عليها من الجفاف وخاصةً في فصل الشتاء، إلى جانب سعره الرمزي الذي يظل في متناول أي أسرة، إلا أنه أثبتت التجارب العملية أن هذا الكريم يستخدم بشكل رئيسي في تفتيح البشرة، والتخلص من أي بقع داكنة أو تصبغات تعاني منها البشرة، كما يحتوي كريم الجليسوليد على نسب معينة من الماء والكحول، بما يجعله فعالاً في التخلص من أي بكتريا أو التهابات حيث يعمل كمطهر حيوي للبشرة، فضلاً عن أنه غني بالعناصر الضرورية التي تحتاجها خلايا البشرة، بما يظهرها بمظهر صحي مشدود وناعم، وإليك بعض الخلطات الفعالة التي يدخل فيها كريم الجليسوليد بهدف تبيض البشرة، ومنحها الحيوية والنضارة المطلوبة: سحر كريم جليسوليد للوجه المكونات ليمونة كاملة.

7 ملاعق كبيرة من كريم الجليسوليد. طريقة التحضير قومي بعصر الليمونة على كمية الكريم في وعاء مناسب الحجم.

اخلطي المكونين معاً، حتى يتجانسا تماماً، ويتكون خليط متجانس القوام.

قومي بتوزيع الخليط على بشرة وجهك بشكل كامل، مع التدليك البسيط لبشرتك بحركات دائرية باستخدام أصابعك لبضع دقائق.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة ساعة كاملة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة كريم الجليسوليد والنشا لتبيض البشرة 5 ملاعق من كريم الجليسوليد.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند البكر. طريقة التحضير قومي بخلط الكريم مع مقدار النشا في وعاء مناسب الحجم، حتى يتجانسا معاً.

قومي بإذابة زيت جوز الهند في حمام مائي، حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة.

ثم أضيفي الزيت إلى خليط الكريم والنشا، مع تقليب المكونات جيداً، حتى يتكون ماسك متجانس القوام.

قومي بدهن بشرتك أو المناطق التي تعاني من الاسمرار بالماسك الناتج.

اتركي الماسك لمدة 60 دقيقة، ثم دلكيه لبضع دقائق بلطف.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر والغسول المناسب للتخلص من كل بقايا الماسك.

ثم رطبي بشرتك المبللة نسبياً باستخدام نوع كريم مرطب مناسب لبشرتك.

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