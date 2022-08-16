نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ماكينة وبمكونات بسيطة هتعملي أسهل وأسرع بسكويت الشاي الاقتصادي بأكثر من طعم في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسكويت الشاي الاقتصادي بأكثر من طعم في البيت، هو من المخبوزات التي يحب تناولها كثير من الأشخاص صغار وكبار، كما أن البعض يعتمده كـ فطور بجانب كوب من الحليب، فهو له طعم مميز يحبه الجميع، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيره في المنزل بدلا عن شرائه جاهزا ولا نعرف ماهي مصادر صنعه كما أنه يحتوي على مواد حافظة، ولأننا نهتم بكِ وبصحة أسرتك قمنا بإحضار وصفات سهلة لعمله في المنزل وبتكلفة قليلة. عمل بسكويت الشاي الاقتصادي سوف نقدم لكم طريقتين لعمل بسكويت الشاي في البيت عمل بسكويت الشاي الناعم سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل بسكويت الشاي في البيت بمكونات بسيطة المكونات: كوبين ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة.

رشه ملح.

كوب من السكر.

نصف كوب حليب.

ملعقة بيكنج بودر. طريقة التحضير: أحضري وعاء وضعي فيه البيض والفانيليا والسكر واخفقيهم معا جيداً.

ضعي رشه الملح والبيكنج بودر على الدقيق ثم ضعيهم على خليط البيض واعجني بواسطة الحليب حتى تتماسك العجينة.

افردي ورق زبدة وقومي بفرد عجينة البسكويت عليه.

قطعيها بقطاعة البسكويت إن وجدت، أو باستخدام السكين قطعيه أصابع عريضة ومتساوية.

رصيه على صاج أو صينية وادخليها الفرن عشرة دقائق ثم يكون قد استوى اخرجي الصينية

واتركي البسكويت حتى يبرد ثم قدميه.

حتى يبرد ثم قدميه. يمكن في هذه الطريقة أن نستبدل نصف كوب من الدقيق بنصف كوب من الكاكاو الخام ليتم تحضير بسكويت شاي بالشيكولاتة. طريقة عمل بسكويت سادة بالبرتقال سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل بسكويت الشاي بالبرتقال المكونات: كوبين من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من عصير البرتقال.

كيس بيكنج بودر.

نصف ملعقة من الفانيلا.

½ كوب من الزيت. طريقة التحضير: في وعاء عميق نضع الزيت والسكر وعصير البرتقال ونخلطهم جيدا بعد ذلك نضيف الفانيلا.

نضع البيكنج بودر على الدقيق ثم نقوم بوضعهم على خليط السكر مع التقليب المستمر حتى تتكون عجينة ملساء.

ومن ثم نفرد العجينة باستخدام النشابة ثم ننتظر قليلا لترتاح.

نقوم بتقسيم العجينة إلى مربعات ونقش وجهها بواسطة الشوكة.

ندهن الصينية بالزيت ونرص البسكويت فيها ثم ندخل الصينية في فرن ساخن والانتظار حتى ينضج ويصبح لون ذهبي فاتح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون ماكينة وبمكونات بسيطة هتعملي أسهل وأسرع بسكويت الشاي الاقتصادي بأكثر من طعم في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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