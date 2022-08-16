نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الحضارة الهندية…وصفه هندية جبارة للتخلص من شيب الشعر المبكر بدون أي صبغات أو مواد كيمائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفه هندية جبارة للتخلص من شيب الشعر المبكر بدون أي صبغات أو مواد كيمائية، يسبب الشعر الأبيض مشكلة كبيرة لدى كثير من الرجال والسيدات، فسبب ذلك لا يعني التقدم في العمر فقط، بل هناك سبب آخر وهو في الجينات، حيث نجد كثير في سن مبكر ويعاني من الشعر الأبيض، وبسبب ذلك يلجأون لصبغ الشعر لإخفاء هذا الشيب، ولكن مع تكرار استخدام الصبغة سيصبح الشعر تالف وجاف ويتساقط وهذا بسبب ما سببته الصبغة من أضرار، ومن مقالنا لليوم سنطرح بعض الأفكار للتخلص من الشعر الأبيض بمواد طبيعية وغير مضرة بالشعر.

وصفه هندية جبارة للتخلص من شيب الشعر

من خلال وصفاتنا التي سنقدمها لكي ستقولين للشعر الأبيض وداعا، وأهلا بمظهر جديد رائع وجذاب، ولمعرفة وصفاتنا تابعونا.

طريقة للتخلص من الشعر الأبيض

المكونات:

أربع أكواب من الماء.

ملعقتين من الشاي.

نأخذ قشر بصلة واحدة.

بولة غويطة.

طريقة الاستخدام:

في البولة الغويطة نقوم بوضع جميع المكونات السابق ذكرها فيها وخلطهم معا جيدا.

يتم وضع البولة في مكان بعيد عن الأطفال وتركها من ساعة إلى ساعتين حتى تمتزج المكونات جميعها معا وتصبح مركزة بشكل أفضل.

ومن ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالطريقة التي نعتاد عليها ثم نجفف الشعر بالسيشوار.

نقوم بتصفية الخليط وأخذ السائل منه ووضعه على الشعر كله وتركه حوالي ساعتين.

بعد ذلك يتم غسل الشعر ويفضل استخدام هذه الطريقة مرة أسبوعيا ولمدة شهر كامل للحصول على نتيجة جيدة.

عشبة المرمية للقضاء على الشعر الأبيض

المكونات:

عشبة المرمية.

ماء.

طريقة التحضير:

نقوم بغلي عشبة المرمية في كمية مناسبة من الماء في قدر على النار.

بعد ذلك ننتظر حتى تبرد تماما ثم نقوم بأخذ سوائل العشبة ووضعه على الشعر كله وبالأخص المناطق البيضاء.

ننتظر ساعتين ثم يتم غسل الشعر.

تكرر الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

الليمون وزيت جوز الهند للتخلص من شيب الشعر

المكونات:

زيت جوز الهند.

أربع ملاعق من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام: