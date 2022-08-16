نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخلص من الشيب.. بطرق طبيعية سيختفي الشعر الأبيض تماماَ وسيصبح أنعم وأكثر كثافة واستعيد شباب شعرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثيرون في معرفة كيفية التخلص من الشيب باعتباره إحدى المشاكل المزعجة التي تؤرق الكثيرون وخاصة النساء، لا يرتبط الشيب بالكبر والتقدم في العمر بل أحيانًا يعاني منه الشباب لذا وجب التنويه عن بعض الخلطات الطبيعية الفعالة بعيدًا عن الصبغات والمواد الكيميائية التي تدمر الشعر وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

التخلص من الشيب

الشيب هو الكابوس الذي يعاني منه البعض الأمر الذي يدفعهم إلى استخدام بعض الصبغات الكيميائية الضارة التي تعطي نتائج عكسية ولحسن الحظ هناك بعض الأعشاب الطبيعية القادرة على حل هذه المشكلة نهائيًا .

خلطة الليمون والبصل

تعزز هذه الخلطة الطبيعية إنتاج مادة الميلانين في الشعر، كل ما عليك فعله هو اتباع التالي:

المكونات

عصير ليمونة واحدة.

3 ملاعق من ماء البصل.

الطريقة

نخلط مقدار كل من الليمون وماء البصل جيدًا في وعاء عميق.

نوزع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس جيدًا.

يترك الخليط لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

ينصح بتكرار هذه الوصفة يوميًا للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

خلطة زيت اللوز وعصير الليمون

أشاد البعض بفعالية هذا الخليط الجبار القادر على عودة الشعر إلى لونه الطبيعي في أسرع وقت ممكن وذلك باتباع التالي:

المكونات

3 ملاعق من عصير الليمون.

مقدار ملعقتان من زيت اللوز.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا.

يطبق الخليط على الشعر مع التركيز على فروة الرأس ويترك لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم يغسل بالطريقة المعتادة.

يفضل المواظبة على هذه الوصفة لضمان الوصول إلى النتيجة المرجوة.

خلطة الشاي الأسود

ينصح البعض بتطبيق هذه الوصفة لما لها من نتائج مذهلة، لتحضير هذه الوصفة ينبغي اتباع التالي:

المكونات

كوب من الشاي الأسود الثقيل المغلي.

2 ملعقة من الملح.

الطريقة

نضع الملح على الشاي الأسود المغلي ويقلب حتى الذوبان ويترك حتى يبرد.

يوزع الخليط على الشعر ويترك حتى يجف ثم يغسل بالشامبو مع المداومة على هذه الوصفة يوميًا.

في نهاية مقال التخلص من الشيب حيث تم عرض العديد من الخلطات الطبيعية التي أثبتت نجاحها وفعاليتها في التخلص من الشعر الأبيض نهائيًا سواء بعمل خلطة الشاي الأسود أو الليمون وزيت اللوز أو من خلال تطبيق خلطة الليمون والبصل الجبارة.